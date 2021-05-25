Россия завезла на Донбасс крупнокалиберные снайперские винтовки, – разведка

Россия недавно завезла на территорию временно оккупированного Донбасса крупнокалиберные снайперские винтовки. Также боевики развернули масштабные инженерные работы.

На брифинге 25 мая об этом заявила пресс-секретарь Минобороны Мария Сальник, ссылаясь на Главное управление разведки.

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Россия продолжает усиливать боевиков

Россия усиливает боевые возможности 1 и 2 армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск.

На прошлой неделе из России на временно оккупированную территорию Донбасса завезли новые партии вооружения и боеприпасов российского производства:

крупнокалиберные снайперские винтовки;

более 1,5 тысячи тонн горюче-смазочных материалов.

Более того, боевики продолжают масштабные инженерные работы:

увеличивают количество траншей и ходов сообщений в жилых районах, на территории действующих промышленных объектов, приближенных к линии соприкосновения.

Пресс-секретарь объяснила, что так противник создает условия для скрытого применения снайперов и минометных расчетов.

Коротко о ситуации на Донбассе