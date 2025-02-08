Россия может продолжать войну только благодаря поддержке Китая, который оказывает ей помощь после каждого нового пакета санкций. Именно поэтому китайский лидер Си Цзиньпин имеет возможность одним телефонным звонком прекратить конфликт.

Об этом 24 Каналу рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов, отметив, что Китай уже фактически поглотил Россию, и она стала частью китайского мира.

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Россия полностью зависима от Китая

По словам Артура Харитонова, Китай может завершить войну одним телефонным звонком. Пекин является решающим фактором в российско-украинской войне, и его влияние на российскую экономику, финансы, вооруженные силы и государство в целом является критическим.

Как только прекратятся китайские поставки, Россия не сможет вести войну,

– подчеркнул он.

Сейчас Россия держится "на плаву" только благодаря поддержке Китая, который оказывает всестороннюю помощь после каждого раунда международных санкций.

Кремль стремится не только к войне в Европе. Харитонов также предостерег, что Кремль имеет амбиции в отношении Южной Кореи, Японии и Тайваня, ведь Россия может стать участником войны с участием Китая.

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Как Си Цзиньпин влияет на Путина

Китай уже фактически поглотил Россию, и она стала частью китайской сферы влияния. Харитонов отмечает, что Си Цзиньпин, вероятно, не остановит своих отношений с Путиным, поскольку это его идеологический выбор. Он имеет общие с Путиным амбиции, но в гораздо больших масштабах.

Си болеет теми же болезнями, что и Путин, только в значительно более широких форматах,

– подчеркнул Артур Харитонов.

Китайский лидер неоднократно заявлял, что его цель – восстановить китайскую справедливость и СССР до границ Варшавского пакта. Он стремится к мировому доминированию и свято верит в концепт Поднебесной.

Заметим! Исполнительный директор Совета экономической безопасности Украины Денис Гутик рассказал, что Россия закупила комплектующие и расходные материалы для своего ВПК на 18,2 миллиарда долларов, и не только у Китая.

Напомним, что во время кровавой Олимпиады в Пекине Си Цзиньпин верифицировал полномасштабное вторжение России в Украину, объявив безлимитную дружбу с Кремлем и фактически оказывая полную поддержку в войне.