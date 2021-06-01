Россия завозит на Донбасс новое артиллерийское и стрелковое вооружение, – разведка

Россия в течение мая 2021 года завезла новые партии оружия на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей. В частности, артиллерийское и стрелковое вооружение.
Также оккупационные войска завозили боеприпасы российского производства. Доставляли они их через неконтролируемые участки государственной границы Украины с территории России.
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Россия продолжает усиливать боевые возможности на Донбассе
По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия продолжает усиливать боевые возможности соединений и частей первого и второго армейских корпусов на временно оккупированной территории Донбасса.
Кроме этого, под руководством военных инструкторов из России на Донбассе проводилась подготовка наемников для комплектования:
- разведывательно-диверсионных групп;
- снайперских подразделений;
- саперных подразделений.
К тому же оккупанты осуществляли минирование территории, прилегающей к линии соприкосновения. Наемники использовали мины российского производства, запрещенные международными конвенциями.
В частности, говорится об образцах боеприпасов, у которых отсутствует функция самоликвидации. Это создает дополнительную опасность для гражданского населения.
Ситуация на фронте: последние новости
- Российские наемники продолжают обстреливать украинских военных. За 31 мая было зафиксировано 10 случаев нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками.
- Враг совершил 8 обстрелов по позициям украинских защитников, одно дистанционное минирование и пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
- Возле Авдеевки пророссийские боевики применили автоматические станковые гранатометы, неподалеку Майорского — ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
- 18 мая главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия продолжает удерживать около 80 тысяч личного состава и значительное количество вооружения и военной техники возле разных участков границы с Украиной.