"Россия – женщина": Захарова ответила экс-главе польского МИД на "получите по яйцам"

В российском МИДе ответили экс-министру иностранных дел Польши на его угрозы Москве. Радислав Сикорский назвал Россию "серийным насильником" и предупредил, что в случае очередной агрессии она "получит по яйцам".

Пресс-секретарь российского ведомства Мария Захарова отреагировала на слова Сикорского в своем телеграме. Она додумалась напомнить, что "Россия – женского рода".

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Непутевый ответ Захаровой

Так, логические обвинения в сторону Кремля чиновница, как это часто делают представители государства-агрессора, проигнорировала. Зато решила уделить особое внимание лишь "гендеру России".

Россия – женского рода. Очевидно, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия,

– цинично подчеркнула Захарова.

О чем говорил Сикорский

Бывший министр иностранных дел Польши сделал резкое заявление в сторону России в ответ на высказывания главы тамошнего МИД Сергея Лаврова. Тот назвал НАТО геополитическим проектом, направленным на захват территорий, которые якобы осиротели в результате Варшавского договора и распада СССР.

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: "Мы не осиротели, потому что вы не были нашим отцом. Скорее – серийным насильником. Вот почему вы не достигнете цели. А если попробуете еще раз, получите по яйцам".

Полный текст публикации Захаровой в телеграме:

Евродепутат от Польши и экс-глава польского МИД Радослав Сикорский пообещал, что Россия "получит по яйцам". Его слова стали ответом министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который заявил, что НАТО представляет из себя геополитический проект по освоению территорий, оставшихся после распада Организации Варшавского договора. Россия – женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия.