Речниця російського відомства Марія Захарова відреагувала на слова Сікорського у своєму телеграмі. Вона додумалася нагадати, що "Росія – жіночого роду".
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Недолуга відповідь Захарової
Так, логічні звинувачення у бік Кремля посадовиця, як це часто роблять представники держави-агресорки, проігнорувала. Натомість вирішила приділити особливу увагу лише "гендеру Росії".
Росія – жіночого роду. Очевидно, Сікорський став жертвою концепції гендерної різноманітності,
– цинічно наголосила Захарова.
Про що говорив Сікорський
Колишній міністр закордонних справ Польщі зробив різку заяву в бік Росії у відповідь на висловлювання очільника тамтешнього МЗС Сергій Лаврова. Той назвав НАТО геополітичним проєктом, спрямованим на захоплення територій, які, мовляв, осиротіли внаслідок Варшавського договору та розпаду СРСР.
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Повний текст допису Захарової у телеграмі:
Євродепутат від Польщі та ексглава польського МЗС Радослав Сікорський пообіцяв, що Росія "отримає по яйцях". Його слова стали відповіддю міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, який заявив, що НАТО є геополітичним проектом з освоєння територій, що залишилися після розпаду Організації Варшавського договору. Росія – жіночого роду. Очевидно, Сікорський став жертвою концепції гендерної різноманітності.