"Россия знала, что здесь ТРЦ, но ударила": фото и видео жутких последствий атаки на Кременчуг

На опубликованных в сети кадрах видны жуткие последствия атаки на торговый центр в Кременчуге. Спасатели продолжают работу и извлекают из-под завалов тела погибших людей.

Информацию об ужасных последствиях опубликовали спасатели. По состоянию на 00:30 28 июня пожар удалось локализовать.

Заметьте В результате удара по Кременчугу погибли по меньшей мере 16 человек

Спасатели показали кадры по разрушенному ТРЦ

28 июня по состоянию на 00:30 пожар в здании торгового центра "Амстор" в городе Кременчуг локализован на площади 10 тысяч 300 квадратных метров,

– сообщили спасатели.

Глава ГСЧС Сергей Крук сообщил, что:

спасатели продолжают работать на месте ракетных обстрелов торгового центра в Кременчуге;

основные задачи работников ГСЧС сейчас – проведение аварийно-спасательных работ, разбор завалов и ликвидация очагов пожаров.

По состоянию на 01:18 28 июня известно о 16 погибших и 59 пострадавших, из которых 25 – доставлены в больницу. Однако информация обновляется.

"Все группы реагирования работают в усиленном режиме. На месте работают психологи. Работы будут проводиться круглосуточно. Еще раз хочу подчеркнуть: не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!" – призвал Крук.

Жуткие видео из Кременчуга показал американский журналист

Комментируя трагедию, американский журналист Джеймс Лонгман рассказал: Россия знала, что она атакует торговый центр, однако все равно ударила. Также известно, что он находился на месте трагедии и видел, как спасатели разбирали завалы.

Я только что видел тело с одной рукой, вынесенное на куске полотна. Ошеломленные лица спасателей, которые думают, что делать дальше,

– рассказал о трагедии журналист.

Работники ГСЧС показали ликвидацию завалов / Фото ГСЧС

Спасатели показали последствия атаки на Кременчуг: видео

В сети показали место трагедии: видео

Американский журналист Джеймс Лонгман показал последствия атаки на ТРЦ: видео

Кадры пожара, вспыхнувшего после атаки на ТРЦ: видео

Лонгман показал место атаки России: смотрите видео

Кратко об атаке России на ТРЦ в Кременчуге

Во второй половине дня 27 июня Россия запустила две ракеты в город. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что одна – попала, собственно, в ТРЦ, вторая – прилетела в стадион.

Известно, что в торговом центре разразился масштабный пожар на площади более 10 тысяч квадратных метров.

Владимир Зеленский рассказал, что перед атакой в торговом центре находилось ориентировочно 1000 человек. Однако президент сообщил, что, насколько предварительно известно, многие успели выйти из помещения. Однако внутри оставались люди – работники и часть посетителей.

По состоянию на 01:18 28 июня известно о 16 погибших и 59 пострадавших, из которых 25 – госпитализированы. Подробнее обо всем, что известно о трагедии – читайте по ссылке.

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