Россия знала, что в гуманитарной колонне из Мариуполя есть иностранцы, но не выпустила их

Из Мариуполя 6 марта должны были эвакуироваться иностранные студенты. Россию об этом заранее уведомили.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает 24 канал. Она отметила, что Украине не важно какое гражданство, власти хотели эвакуировать всех.

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Объясните матерям студентов, которые сегодня ждут детей домой и не могут понять, почему их государства, считающие себя большими и сильными, не могут их спасти,

– обратилась министр к мировым лидерам.

Она подчеркнула, что Украина передала России информацию о том, что в колонне из Мариуполя будут иностранцы. Оккупантам отправили ноту турецкого посла, письма и все документы.

"Для того, чтобы спасти ваших граждан, господа Эрдоган, Цзиньпинь и другие", - отметила Верещук.

Заметим, российские оккупанты обстреляли "зеленый коридор" в Мариуполе. Поэтому местные власти так и не смогли вывести население, ведь это было очень опасно. Среди людей, которые должны были эвакуироваться, были студенты из Турции, Индии, Китая и других стран.

Смотрите видео с брифинга Ирины Верещук:

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