Россия депортировала крымского журналиста на материковую Украину

Из Крыма на материковую часть Украины депортировали блогера и журналиста Евгения Гайворонского.

Об этом сообщил бывший депутат и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, напомнив, что Гайворонский ранее поддерживал незаконную аннексию полуострова.

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Cам Гайворонский сообщил, что его в сопровождении сотрудников ФСБ и миграционной службы выдворили в районе пограничного перехода между Россией и Украиной Чертково-Меловое.

Согласно данным Чубарова, сейчас журналист должен быть в городе Бахмут Донецкой области. Оттуда он планирует ехать в Киев.

Кто такой Гайворонский?

Во время аннексии Крыма Россией он поддержал оккупацию. Он принимал участие в сборе подписей для проведения так называемого референдума о присоединении к России. Однако через некоторое время журналист выразил надежду, что Украина вернет Крым.



Гайворонский ранее поддерживал аннексию Крыма

В Крыму Гайворонского задержали и обвинили в админнарушении по статье "оскорбление в Интернете власти и символов России" из-за поста в Facebook о Владимире Путине. После этого он был арестован по обвинению в уклонении от лечения наркозависимости.

В ноябре документы, по которым Гайворонскому выдали российский паспорт, признали незаконными. Его самого отправили в Краснодарский край в центр для содержания иностранных граждан, ожидающих выдворения или депортации.