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      Россия депортировала крымского журналиста на материковую Украину

      21 Читати новину українською
      Евгений Гайворонский / ru.krymr.com

      Из Крыма на материковую часть Украины депортировали блогера и журналиста Евгения Гайворонского.

      Об этом сообщил бывший депутат и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, напомнив, что Гайворонский ранее поддерживал незаконную аннексию полуострова.

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      Cам Гайворонский сообщил, что его в сопровождении сотрудников ФСБ и миграционной службы выдворили в районе пограничного перехода между Россией и Украиной Чертково-Меловое.

      Согласно данным Чубарова, сейчас журналист должен быть в городе Бахмут Донецкой области. Оттуда он планирует ехать в Киев.

      Кто такой Гайворонский?

      Во время аннексии Крыма Россией он поддержал оккупацию. Он принимал участие в сборе подписей для проведения так называемого референдума о присоединении к России. Однако через некоторое время журналист выразил надежду, что Украина вернет Крым.

      крим гайворонський
      Гайворонский ранее поддерживал аннексию Крыма

      В Крыму Гайворонского задержали и обвинили в админнарушении по статье "оскорбление в Интернете власти и символов России" из-за поста в Facebook о Владимире Путине. После этого он был арестован по обвинению в уклонении от лечения наркозависимости.

      В ноябре документы, по которым Гайворонскому выдали российский паспорт, признали незаконными. Его самого отправили в Краснодарский край в центр для содержания иностранных граждан, ожидающих выдворения или депортации.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Журналисты
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