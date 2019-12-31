Росія депортувала кримського журналіста на материкову Україну

З Криму на материкову частину України депортували блогера і журналіста Євгена Гайворонського.

Про це повідомив колишній депутат і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив про депортацію, нагадавши, що Гайворонський раніше підтримував незаконну анексію півострова.

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Cам Гайворонський повідомив, що його в супроводі співробітників ФСБ і міграційної служби видворили в районі прикордонного переходу між Росією і Україною Чортково-Мілове.

За даними Чубарова, зараз журналіст повинен бути в місті Бахмут Донецької області. Звідти він планує їхати до Києва.

Хто такий Гайворонський?

Під час анексії Криму Росією він підтримав окупацію. Він брав участь в зборі підписів для проведення так званого референдуму про приєднання до Росії. Однак через деякий час журналіст висловив надію, що Україна поверне Крим.



Гайворонський раніше підтримував анексію Криму

У Криму Гайворонського затримали і звинуватили в адмінпорушенні за статтею "образа в Інтернеті влади і символів Росії" через допис в Facebook про Володимира Путіна. Після цього він був заарештований за звинуваченням в ухиленні від лікування наркозалежності.

У листопаді документи, за якими Гайворонському видали російський паспорт, визнали незаконними. Його самого відправили в Краснодарський край в центр для утримання іноземних громадян, які очікують видворення або депортації.