Росія депортувала кримського журналіста на материкову Україну
З Криму на материкову частину України депортували блогера і журналіста Євгена Гайворонського.
Про це повідомив колишній депутат і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив про депортацію, нагадавши, що Гайворонський раніше підтримував незаконну анексію півострова.
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Cам Гайворонський повідомив, що його в супроводі співробітників ФСБ і міграційної служби видворили в районі прикордонного переходу між Росією і Україною Чортково-Мілове.
За даними Чубарова, зараз журналіст повинен бути в місті Бахмут Донецької області. Звідти він планує їхати до Києва.
Хто такий Гайворонський?
Під час анексії Криму Росією він підтримав окупацію. Він брав участь в зборі підписів для проведення так званого референдуму про приєднання до Росії. Однак через деякий час журналіст висловив надію, що Україна поверне Крим.
Гайворонський раніше підтримував анексію Криму
У Криму Гайворонського затримали і звинуватили в адмінпорушенні за статтею "образа в Інтернеті влади і символів Росії" через допис в Facebook про Володимира Путіна. Після цього він був заарештований за звинуваченням в ухиленні від лікування наркозалежності.
У листопаді документи, за якими Гайворонському видали російський паспорт, визнали незаконними. Його самого відправили в Краснодарський край в центр для утримання іноземних громадян, які очікують видворення або депортації.