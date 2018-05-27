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Россия может жить под санкциями еще лет пятьдесят, – эксперт

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Попадет ли Путин на скамью подсудимых?
Попадет ли Путин на скамью подсудимых? / Фото из открытых источников

Обнародованный Объединенной следственной группой промежуточный отчет относительно сбитого "Боинга 777"– очень важен. И в этом контексте будут новые санкции, когда следствие завершится, однако Путина лично не привлекут к ответственности.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Сергей Постоловский.

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По словам политолога, следователи четко указали, что "Бук" привезли российские военные 53-й зенитно-ракетной бригады.

Путин может прибегнуть к привычной тактике и заявить, что это была личная инициатива командования той части. Накажут какого-то майора, подполковника, полковника. Но миру важно, что "Боинг" сбила Россия. Поэтому будут новые санкции. А родственники погибших могут обратиться в суд в Нидерландах и требовать выдачи виновных,
– подчеркивает Сергей Постоловский.

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При этом, по убеждению эксперта, осудить могут, к примеру, командира той военной части. Путина, Лаврова или министра обороны России Шойгу не посадят на скамью подсудимых. Также, считает Постоловский, Путин не боится санкций. Россия может жить под санкциями еще лет пятьдесят. Они негативно повлияют на экономику России, но для Путина в политическом плане это несущественно.

Напомним, представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета "Боинг-777" рейса МН17 обнародовали промежуточные результаты расследования крушения авиасудна в небе над Донбассом. Данные следователей подтверждают, что самолет рейса МН17 был сбит из установки "Бук", которая в июле 2014 года попала на оккупированную территорию Донбасса с территории России. После публикации данных расследования о сбитии "Боинга 777" над Донбассом в МИД Украины заявили, что 12 июня государство направит в Международный суд ООН меморандум относительно нарушения Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Что такое катастрофа MH17?
17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбассе завезли из России.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Владимир Путин Новости политики Сбитый "Боинг 777"
Источник: 24 канал
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