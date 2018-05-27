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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Росія може жити під санкціями ще років п’ятдесят, – експерт

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Чи потрапить Путін на лаву підсудних?
Чи потрапить Путін на лаву підсудних? / Фото з відкритих джерел

Оприлюднений Об'єднаною слідчою групою проміжний звіт щодо збитого "Боїнга 777"– дуже важливий. І в цьому контексті будуть нові санкції, коли слідство завершиться, однак Путіна особисто не притягнуть до відповідальності.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Сергій Постоловський.

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За словами політолога, слідчі чітко вказали, що "Бук" привезли російські військові 53-ї зенітно-ракетної бригади.

Путін може вдатися до звичної тактики і заявити, що це була особиста ініціатива командування тієї частини. Покарають якогось майора, підполковника, полковника. Але світу важливо, що "Боїнг" збила Росія. Тому будуть нові санкції. А родичі загиблих можуть звернутися до суду в Нідерландах і вимагатимуть видачі винних,
– наголошує Сергій Постоловський.

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При цьому, на переконання експерта, засудити можуть, приміром, командира тієї військової частини. Путіна, Лаврова чи міністра оборони Росії Шойгу не посадять на лаву підсудних. Також, вважає Постоловський, Путін не боїться санкцій. Росія може жити під санкціями ще років п’ятдесят. Вони негативно впливатимуть на економіку Росії, але для Путіна в політичному плані це несуттєво.

Нагадаємо, представники об'єднаної слідчої групи з розслідування аварії літака "Боїнг-777" рейсу МН17 оприлюднили проміжні результати розслідування катастрофи авіасудна у небі над Донбасом. Дані слідчих підтверджують, що літак рейсу МН17 був збитий з установки "Бук", яка у липні 2014 року потрапила на окуповану територію Донбасу з території Росії. Після публікації даних розслідування про збиття "Боїнга 777" над Донбасом, в МЗС України заявили, що 12 червня держава скерує до Міжнародного суду ООН меморандум щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Що таке катастрофа MH17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Володимир Путін Новини політики Збитий "Боїнг 777"
Джерело: 24 канал
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