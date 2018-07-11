Россия обновила военные базы в Калининграде перед встречей Трампа и Путина: фотодоказательство

Россия усовершенствовала свои военные базы в Калининградской области накануне саммита Владимира Путина и Дональда Трампа.

Об этом свидетельствуют фотографии со спутника, на которых заметно, что в промежутке между мартом и июнем этого года Россия модернизировала хранилище боеприпасов, пишет Daily Mail.

Читайте также: В НАТО требуют создание военного "Шенгена" для сдерживания российской угрозы

Как отмечает Daily Mail со ссылкой на издание Defense One, на фотографиях видны изменения во внешнем виде сооружений в городе Балтийске, расположенном возле польской границы.

Изображения показывают, что в период с марта по июнь этого года Россия укрепила хранилище боеприпасов в Калининграде. Слева – объект в марте, справа – в июне

Различие между двумя предоставленными изображениями заключается в укреплении сооружений, что обычно делается во время возведения бункеров, предназначенных для хранения взрывоопасных веществ, а также в случае использования земляных насыпей для дальнейшей изоляции этих сооружений,

– рассказал Defense One аналитик Мэтт Холл.

"Там также видны расчищенные места, новые сооружения, видимые с внутренней стороны лесистой местности, а также насыпь и внешняя ограда, которые окружают хранилище. Каждое сооружение в нелесном районе на севере укреплялось в течение трех месяцев", – добавил эксперт.

По мнению издания, укрепление военной базы в Калининграде может свидетельствовать о том, что Владимир Путин показывает свою силу перед встречей с Трампом, которая состоится 16 июля в Хельсинки.

Читайте также: Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки: в НАТО озвучили свои опасения