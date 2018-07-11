Росія модернізувала військові бази в Калінінграді перед зустріччю Трампа і Путіна: фотодоказ
Росія удосконалила свої військові бази в Калінінградській області напередодні саміту Володимира Путіна і Дональда Трампа.
Про це свідчать фотографії із супутника, на яких помітно, що в проміжку між березнем і червнем цього року Росія модернізувала сховище боєприпасів, пише Daily Mail.
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Як зазначає Daily Mail із посиланням на видання Defense One, на фотографіях видно зміни в зовнішньому вигляді споруд в місті Балтійськ, що розташоване біля польського кордону.
Зображення показують, що в період з березня по червень цього року Росія укріпила сховище боєприпасів у Калінінграді. Ліворуч – об'єкт у березні, праворуч – у червні
Відмінність між двома наданими зображеннями полягає у зміцненні споруд, що зазвичай робиться під час зведення бункерів, призначених для зберігання вибухонебезпечних речовин, а також у разі використання земляних насипів для подальшої ізоляції цих споруд,
– розповів Defense One аналітик Метт Холл.
"Там також видно розчищені місця, нові споруди, видимі з внутрішньої сторони лісистої місцевості, а також насип і зовнішня огорожа, які оточують сховище. Кожне спорудження в нелісовому районі на півночі зміцнювалося протягом трьох місяців", – додав експерт.
На думку видання, укріплення військової бази в Калінінграді може свідчити про те, що Володимир Путін показує свою силу перед зустріччю з Трампом, яка відбудеться 16 липня в Гельсінкі.
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