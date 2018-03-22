10:46
22 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
0°C
0°C -11°C
  • пятница
    1°C -13°C
  • суббота
    1°C -15°C
  • воскресенье
    2°C -8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля.
Вєсті Кремля
00:02, сегодня
Вести.UA. Бандиты в Верховной Раде. Сюрприз Каддафи для Тимошенко
Вєсті.UA
20:51, 21 марта
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, 21 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Россия предоставляла оружие Савченко и Рубану: Луценко заявил о наличии доказательств

144 Читати новину українською
Савченко и Рубан получали оружие из России, заявил Луценко
Савченко и Рубан получали оружие из России, заявил Луценко / Zn.ua

В четверг, 22 марта, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие владеет фактами участия представителей России в содействии внефракционному народному депутату Надежде Савченко и руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану в подготовке ими вооруженного переворота в Украине.

Об этом Луценко сказал во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента, который рассматривает представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко.

"Мы имеем факты, доказывающие участие Российской Федерации в качестве врага Украинского государства, в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к совершению террористического акта против высшего руководства страны, мирного населения украинской столицы с целью свержения конституционного строя", – сказал Луценко.

Читайте также: В чем обвиняют Савченко: госпереворот в деталях

Так, глава ГПУ уточнил, что следователи установили факты передачи российскими военнослужащими оружия Савченко и Рубану для осуществления ими вооруженного переворота. Луценко также назвал фамилии, позывные российских военнослужащих (в том числе одного – в звании полковника вооруженных сил России), а также украинские фамилии-прикрытия, под которыми они "работали" в ОРДЛО.

Генпрокурор также отметил, что инкриминируемые Савченко уголовные статьи квалифицируются как особо тяжкие и предусматривают санкции исключительно в виде содержания под стражей.

Читайте также: Задержание Рубана: теракт он готовил и об этом известно

После этого председатель комитета предоставил слово Савченко, которая раскритиковала собранные Генпрокуратурой материалы. Кроме этого, нардеп в очередной раз заявила, что нарочно, зная о том, что украинские спецслужбы организовали наблюдение и сбор информации с целью ее компрометации, "подыгрывала" им и действительно строила планы нападения на Верховную Раду и другие незаконне действия.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко лично планировала теракт в стенах парламента. ГПУ внесла в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. А парламент исключил ее из состава комитета по вопросам нацбезопасности.

20 марта Савченко дала брифинг в Верховной Раде, опровергая информацию о подготовке теракта. Она также рассказала, что знает по меньшей мере, четыре случая, когда ее "заказывали" с Банковой. Савченко заверила, что знала, что ее "ведут" и поэтому начала "создавать сюрреализм".

Теги: Новости Украины Новости политики Надежда Савченко Верховная Рада Владимир Рубан Юрий Луценко ГПУ Оружие Новости России
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
В чем обвиняют Савченко: госпереворот в деталях
сегодня, 10:21 В чем обвиняют Савченко: госпереворот в деталях
Соломія Ніколайчук 288
Як позбутися
сегодня, 08:41 Як позбутися "радянщини" в містобудуванні: ТОП-5 змін, які чекають Україну
Лев Парцхаладзе 849
Какие типичные ошибки в поведении могут испортить о вас впечатление: объяснение Ольги Фреймут
сегодня, 10:27 Какие типичные ошибки в поведении могут испортить о вас впечатление: объяснение Ольги Фреймут
73
Магнолии превратили Стамбул в сказочный город: удивительные фото
сегодня, 09:45 Магнолии превратили Стамбул в сказочный город: удивительные фото
432
Всемирное интернет-покрытие: как Илон Маск может стать властителем мира
21 марта, 23:00 Всемирное интернет-покрытие: как Илон Маск может стать властителем мира
Іван Яковина 1561
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук