Россия предоставляла оружие Савченко и Рубану: Луценко заявил о наличии доказательств

В четверг, 22 марта, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие владеет фактами участия представителей России в содействии внефракционному народному депутату Надежде Савченко и руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану в подготовке ими вооруженного переворота в Украине.

Об этом Луценко сказал во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента, который рассматривает представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко.

"Мы имеем факты, доказывающие участие Российской Федерации в качестве врага Украинского государства, в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к совершению террористического акта против высшего руководства страны, мирного населения украинской столицы с целью свержения конституционного строя", – сказал Луценко.

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Так, глава ГПУ уточнил, что следователи установили факты передачи российскими военнослужащими оружия Савченко и Рубану для осуществления ими вооруженного переворота. Луценко также назвал фамилии, позывные российских военнослужащих (в том числе одного – в звании полковника вооруженных сил России), а также украинские фамилии-прикрытия, под которыми они "работали" в ОРДЛО.

Генпрокурор также отметил, что инкриминируемые Савченко уголовные статьи квалифицируются как особо тяжкие и предусматривают санкции исключительно в виде содержания под стражей.

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После этого председатель комитета предоставил слово Савченко, которая раскритиковала собранные Генпрокуратурой материалы. Кроме этого, нардеп в очередной раз заявила, что нарочно, зная о том, что украинские спецслужбы организовали наблюдение и сбор информации с целью ее компрометации, "подыгрывала" им и действительно строила планы нападения на Верховную Раду и другие незаконне действия.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко лично планировала теракт в стенах парламента. ГПУ внесла в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. А парламент исключил ее из состава комитета по вопросам нацбезопасности.



20 марта Савченко дала брифинг в Верховной Раде, опровергая информацию о подготовке теракта. Она также рассказала, что знает по меньшей мере, четыре случая, когда ее "заказывали" с Банковой. Савченко заверила, что знала, что ее "ведут" и поэтому начала "создавать сюрреализм".