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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Росія надавала зброю Савченко і Рубану: Луценко заявив про наявність доказів

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Савченко і Рубан отримували зброю з Росії, заявив Луценко
Савченко і Рубан отримували зброю з Росії, заявив Луценко / Zn.ua

В четвер, 22 березня, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідство має факти участі представників Росії у сприянні позафракційному народному депутату Надії Савченко та керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану в підготовці ними збройного перевороту в Україні.

Про це Луценко сказав під час засідання комітету Верховної Ради з питань регламенту і організації роботи парламенту, який розглядає подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Савченко.

"Ми маємо факти, які доводять участь Російської Федерації як ворога Української держави, в наданні зброї особам, які запланували і готувалися до здійснення терористичного акту проти вищого керівництва країни, мирного населення української столиці з метою повалення конституційного ладу", – сказав Луценко.

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Так, глава ГПУ уточнив, що слідчі встановили факти передачі російськими військовослужбовцями зброї Савченко та Рубану для здійснення ними збройного перевороту. Луценко також назвав прізвища, позивні російських військовослужбовців (в тому числі одного – у званні полковника збройних сил Росії), а також українські прізвища-прикриття, під якими вони "працювали" в ОРДЛО.

Генпрокурор також наголосив, що інкриміновані Савченко кримінальні статті кваліфікуються як особливо тяжкі і передбачають санкцію виключно у вигляді утримання під вартою.

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Після цього голова комітету надав слово Савченко, яка розкритикувала зібрані Генпрокуратурою матеріали. Крім цього, нардеп вкотре заявила, що навмисне, знаючи про те, що українські спецслужби організували спостереження і збір інформації з метою її компрометації, "підігравала" їм і справді будувала плани щодо нападу на Верховну Раду і щодо інших незаконних дій.

Нагадаємо, 15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у стінах парламенту. ГПУ внесла до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. А парламент виключив її зі складу комітету з питань нацбезпеки.

20 березня Савченко дала брифінг у Верховній Раді, спростовуючи інформацію про підготовку теракту. Вона також розповіла, що знає про щонайменше чотири випадки, коли її "замовляли" з Банкової. Савченко запевнила, що знала, що її "ведуть" і тому почала "створювати сюрреалізм".

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Верховна Рада Юрій Луценко Володимир Рубан ГПУ Зброя Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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