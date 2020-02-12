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      Россия приблизила упрощенное получение гражданства для украинцев и белорусов

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      Россия еще на шаг приблизила процедуру упрощенного получения гражданства украинцами / pravda.com.ua

      Вскоре граждане Беларуси и Украины смогут получать российское гражданство по упрощенной процедуре. Госдума приняла во втором чтении соответствующий законопроект.

      О поддержке российским правительством документа сообщает ТАСС.

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      Граждане Беларуси и Украины, которые свободно владеют русским языком, при наличии оснований могут быть признаны комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования,
      – говорится в сообщении.

      То есть украинцы и белорусы смогут получить гражданство РФ по упрощенной процедуре. До сих пор собеседование было обязательным.

      По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятие закона упростит процедуру получения гражданства для почти 172 тысяч граждан Украины и 32 тысяч граждан Беларуси. Они проживают на территории России и уже имеют вид на жительство.

      Ранее Володин также сообщал, что законопроектом "восстанавливается справедливость в отношении людей, с которыми у граждан России общие культура, язык и история". Он добавил, что проект закона позволит гражданам Украины и Беларуси избегать бюрократической процедуры собеседования на свободное владение русским языком.

      Что может быть основанием для получения гражданства? Сами заявители или их родственники постоянно проживают или проживали на территории России. А также на землях, которые были в составе СССР, в пределах государственной границы РФ.

      Что было раньше? В правительстве России заявили, что намерены существенно упростить процедуру приема иностранцев в российское гражданство. Соответственно, получить российское гражданство можно будет, не отказываясь от уже имеющегося иного гражданства.

      Что известно о российских паспортах на Донбассе

      • 24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А потом заявил, что готов предоставлять гражданство России всем украинцам.
      • На этом он не остановился, и 1 мая 2019 года подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта еще и для украинцев из оккупированного Крыма.
      • Через несколько дней Путин издал указ, согласно которому российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. А российские СМИ убеждали, что жители Донбасса также могут получить еще и российские загранпаспорта.
      • Украина и мировое сообщество не признает российских паспортов, которые выдают жителям оккупированных территорий Украины. ЕС призвал страны-членов ОБСЕ не признавать российские паспорта на Донбассе.
      • В России заявляют, что за 2019 год российские паспорта получили 227 тысяч украинцев из оккупированного Донбасса.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости политики Новости Беларуси
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