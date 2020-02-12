Росія наблизила спрощене отримання громадянства для українців та білорусів

Невдовзі громадяни Білорусі та України зможуть отримувати російське громадянство за спрощеною процедурою. Держдума ухвалила у другому читанні відповідний законопроєкт.

Про підтримку російським урядом документу повідомляє ТАСС.

Читайте також: Скільки жителів Донбасу отримали російські паспорти: статистика окупантів

Громадяни Білорусі та України, які вільно володіють російською мовою за наявності підстав можуть бути визнані комісією носіями російської мови без проходження співбесіди,

– йдеться в повідомленні.

Тобто українці та білоруси зможуть отримати громадянство РФ за спрощеною процедурою. Досі співбесіда була обов’язковою.

За словами голови Держдуми В'ячеслава Володіна, ухвалення закону спростить процедуру отримання громадянства для майже 172 тисяч громадян України та 32 тисяч громадян Білорусі. Вони проживають на території Росії та вже мають посвідку на проживання.

Раніше Володін також повідомляв, що законопроєктом "відновлюється справедливість щодо людей, з якими у громадян Росії загальні культура, мова й історія". Він додав, що проєкт закону дозволить громадянам України та Білорусі уникати бюрократичної процедури співбесіди на вільне володіння російською мовою.

Що може бути підставою для отримання громадянства? Самі заявники або їхні родичі постійно проживають або проживали на території Росії. А також на землях, які були у складі СРСР, в межах державного кордону РФ.

Що було раніше?В уряді Росії заявили, що мають намір істотно спростити процедуру надання іноземцям російського громадянства. Відповідно до цього, отримати його можна буде, не відмовляючись від вже наявного іншого громадянства.