Россия признала гибель трех своих военных в Сирии

На автомобиль с российскими военными в Сирии напали боевики. Произошло это в конце февраля 2019 года. 25 марта министерство обороны России признало гибель трех военнослужащих РФ.

Автомобиль, в котором ехали российские военные, попал в засаду боевиков в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

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В министерстве также утверждают, что 30 боевиков, причастных к гибели российских военных, уничтожили в специальной операции.

Впрочем, кремлевское командование умалчивает любую информацию о низком уровне профессионализма своих боевых подразделений. А особенно тщательно скрывает потери личного состава в зонах боевых действий. Так считает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, о чем 24 канал писал еще в начале марта 2019 года.

К слову, 24 марта 24 канал писал о том, что на востоке Сирии на придорожном фугасе взорвался автомобиль с журналистами телеканала NBC. Журналисты получили ранения. А перед тем 23 марта в Сирии заявили об освобождении от террористов последнего населенного пункта, находившегося под контролем "Исламского государства".