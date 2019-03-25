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      Росія визнала загибель трьох своїх військових у Сирії

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      У Сирії загинули троє російських військових
      У Сирії загинули троє російських військових / Getty Images

      На автомобіль з російськими військовими у Сирії напали бойовики. Трапилося це в кінці лютого 2019 року. 25 березня міністерство оборони Росії визнало загибель трьох військовослужбовців РФ.

      Автомобіль, в якому їхали російські військові, потрапив в засідку бойовиків в провінції Дейр-ез-Зор. Про це повідомило російське державне інформаційне агентство ТАСС з посиланням на міноборони РФ.

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      У міністерстві також стверджують, що 30 бойовиків, причетних до загибелі російських військових, знищили у спеціальній операції.

      Утім, кремлівське командування замовчує будь-яку інформацію про низький рівень професійності своїх бойових підрозділів. А особливо ретельно приховує втрати особового складу у зонах бойових дій. Так вважає координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук, про що 24 канал писав ще на початку березня 2019 року.

      До слова, 24 березня 24 канал писав про те, що на сході Сирії на придорожньому фугасі вибухнув автомобіль з журналістами телеканалу NBC. Журналісти зазнали поранень. А перед тим 23 березня у Сирії заявили про звільнення від терористів останнього населеного пункту, що перебував під контролем "Ісламської держави".

      blog_ava
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      Теги: Війна у Сирії Жертви Новини Росії
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