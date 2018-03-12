Россия тратит деньги на соревнования сама с собой, – Меттис

Россия безуспешно пытается решить гонку вооружений с Западом заявлениями о создании новых образцов ядерных видов оружия и в будущем тратить средства на соревнования "сама с собой".

Такое мнение высказал министр обороны США Джеймс Меттис, сообщает "Укринформ".

"Недавняя речь российского президента Владимира Путина с акцентом на ядерное оружие, которое, по его утверждениям, может быть применено для нападения на Соединенные Штаты, "разочаровала, но не стала неожиданностью", а также не изменила стратегического плана Пентагона по противодействию Москве", – отметил Меттис.

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Он добавил, что не увидел никаких изменений в военном потенциале России во время презентации Путина.

И поэтому, Штаты спокойно наблюдать за этим, независимо от того, "сколько денег россияне захотят вложить в гонку вооружений сами с собой",

– отметил Меттис.

Напомним, 1 марта Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Среди прочего он заявил об испытаниях новой крылатой ракеты с ядерным двигателем. По его словам, в России создана и прошла испытания новая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.



Российский президент также подчеркнул, что РФ сумела создать эффективные противоракетные системы. В качестве примера он привел ракетный комплекс "Сармат", возможности которого также позволяют преодолевать ПРО.