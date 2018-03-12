Росія витрачає гроші на змагання сама з собою, – Меттіс
Росія марно намагається розв'язати гонку озброєнь із Заходом заявами про створення нових зразків ядерних видів зброї і у майбутньому витрачатиме кошти на змагання "сама з собою".
Таку думку висловив міністр оборони США Джеймс Меттіс, повідомляє "Укрінформ".
"Недавня промова російського президента Володимира Путіна з акцентом на ядерну зброю, яка, за його твердженнями, може бути застосована для нападу на Сполучені Штати, "розчарувала, але не стала несподіванкою", а також не змінила стратегічного плану Пентагону щодо протидії Москві", – зазначив Меттіс.
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Він додав, що не побачив жодних змін у військовому потенціалі Росії під час презентації Путіна.
Й тому, Штати спокійно спостерігатимуть за цим, незалежно від того, "скільки грошей росіяни захочуть вкласти в гонку озброєнь самі з собою",
– зазначив Меттіс.
Нагадаємо, 1 березня Володимир Путін виступив із щорічним посланням до Федеральних зборів. Серед іншого він заявив про випробування нової крилатої ракети з ядерним двигуном. За його словами, у Росії створено та пройшла випробування нова крилата ракета з ядерною енергетичною установкою.
Російський президент також наголосив , що РФ зуміла створити ефективні протиракетні системи. Як приклад він навів ракетний комплекс "Сармат", можливості якого також дозволяють долати ПРО.
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