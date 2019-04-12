Россия усилила боевиков на Донбассе новой партией военной техники

Пророссийские боевики продолжают интенсивные обстрелы украинских позиций на оккупированном Донбассе. Кроме того, Россия перебросила им на помощь новую партию военной техники.

В обстрелах оккупантов можно отследить определенную последовательность, сообщил народный депутат, руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук на своей странице в Facebook.

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Так, в основном боевики стреляют с позиций, расположенных вблизи населенных пунктов или непосредственно в них. При этом оккупанты пытаются совершать короткие огневые налеты и максимально быстро менять огневую позицию. Зато Россия об усилении боевиков не забывает – снова перебросила партию военной техникки.

С территории России переместили до 10 тягачей с танками Т-72 и четыре 122-мм РСЗО "Град",

– сообщил Тымчук.

Также боевики получили от российского руководства около 2300 тонн горюче-смазочных материалов. Отметим, после первого тура выборов президента Украины напряжение на Донбассе возросло. Оккупанты снова начали активно обстреливать украинские позиции.