Россия возрождается, – в НАТО заговорили об ослаблении своей позиции

Союзники НАТО в нынешней ситуации должны делать все для того, чтобы каждое их решение основывалось на стратегии. В противном случае Альянс может потерять мощности.

Преимущество НАТО над Россией сократилась, об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, сообщает "Голос Америки".

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Он отметил, что главы оборонных ведомств альянса "понимают это", и поэтому альянс одобрил в майе новую стратегию.

Мы вносим согласованность в процессы планирования, которые происходят в рамках НАТО, и коллективные усилия по развитию потенциала,

– пояснил Данфорд.

Так, Альянс уже достиг прогресса в поддержке "360-градусной безопасности" в рамках новой стратегии.

"Мы не сталкивались с серьезной конкуренцией в 1990-х годах, и теперь нужно принимать гораздо более продуманные решения в процессе развития потенциала, оценок, разработки концепций и стратегии - именно это должно быть в центре внимания", – сказал генерал.

Срок действия договора о ликвидации ракет средней и малой дальности между Соединенными Штатами и Россией завершился 2 августа. Этому предшествовали длительные ракетные споры, предупреждения со стороны НАТО и опасения европейских стран.

3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении его государством договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Этот договор подписали СССР и США еще в 1987 году. В 2018 году президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нарушает условия ракетного договора, поэтому сохранение сделки не выгодно Соединенным Штатам. Впоследствии страна прекратила свои обязательства по договору и начали процесс выхода из него. А 3 июля 2019 года Путин подписал закон о прекращении со стороны России действия договора

Отметим, США впервые обвинила Россию в нарушении ракетного договора в 2014 году. Тогда Россию уличили в производстве крылатой ракеты 9M729 или SSC-8, тактико-технические характеристики которой и нарушают ДРСМД. По данным Североатлантического альянса, имеет радиус действия около 1 500 километров.

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Ядерные державы / инфографика 24 канала