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      Россия возрождается, – в НАТО заговорили об ослаблении своей позиции

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      В США заявили, что преимущество НАТО над Россией сократилось
      В США заявили, что преимущество НАТО над Россией сократилось / Getty Images

      Союзники НАТО в нынешней ситуации должны делать все для того, чтобы каждое их решение основывалось на стратегии. В противном случае Альянс может потерять мощности.

      Преимущество НАТО над Россией сократилась, об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, сообщает "Голос Америки".

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      Он отметил, что главы оборонных ведомств альянса "понимают это", и поэтому альянс одобрил в майе новую стратегию.

      Мы вносим согласованность в процессы планирования, которые происходят в рамках НАТО, и коллективные усилия по развитию потенциала,
      – пояснил Данфорд.

      Так, Альянс уже достиг прогресса в поддержке "360-градусной безопасности" в рамках новой стратегии.

      "Мы не сталкивались с серьезной конкуренцией в 1990-х годах, и теперь нужно принимать гораздо более продуманные решения в процессе развития потенциала, оценок, разработки концепций и стратегии - именно это должно быть в центре внимания", – сказал генерал.

      Срок действия договора о ликвидации ракет средней и малой дальности между Соединенными Штатами и Россией завершился 2 августа. Этому предшествовали длительные ракетные споры, предупреждения со стороны НАТО и опасения европейских стран.

      1. 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении его государством договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Этот договор подписали СССР и США еще в 1987 году.
      2. В 2018 году президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нарушает условия ракетного договора, поэтому сохранение сделки не выгодно Соединенным Штатам. Впоследствии страна прекратила свои обязательства по договору и начали процесс выхода из него. А 3 июля 2019 года Путин подписал закон о прекращении со стороны России действия договора

      Отметим, США впервые обвинила Россию в нарушении ракетного договора в 2014 году. Тогда Россию уличили в производстве крылатой ракеты 9M729 или SSC-8, тактико-технические характеристики которой и нарушают ДРСМД. По данным Североатлантического альянса, имеет радиус действия около 1 500 километров.

      Стоит знать: Россия займется разработкой ракет средней и меньшей дальности


      Ядерные державы / инфографика 24 канала

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      Теги: Оружие Новости России НАТО Новости политики
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