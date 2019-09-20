Росія відроджується, – у НАТО заговорили про послаблення своєї позиції
Союзники НАТО у теперішній ситуації повинні робити все для того, щоб кожне їхнє рішення ґрунтувалось на стратегії. в іншому разі Альянс може втратити потужності.
Перевага НАТО над Росією скоротилася, про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Джозеф Данфорд, повідомляє "Голос Америки".
Це цікаво: У Росії заявили про ризик ядерної війни
Він наголосив, що глави оборонних відомств альянсу "розуміють це", і тому альянс схвалив в трав ні нову стратегію.
Ми вносимо узгодженість в процеси планування, які відбуваються в рамках НАТО, і колективні зусилля з розвитку потенціалу,
– пояснив Данфорд.
Так, Альянс вже досягнув прогресу в підтримці "360-градусної безпеки" в межах нової стратегії.
"Ми не стикалися з серйозною конкуренцією в 1990-х роках, і тепер потрібно приймати набагато більш продумані рішення в процесі розвитку потенціалу, оцінок, розробки концепцій і стратегії - саме це має бути в центрі уваги", – сказав генерал.
Термін дії договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між Сполученими Штатами та Росією завершився 2 серпня. Цьому передували тривалі ракетні суперечки, попереджання з боку НАТО та побоювання європейських країн.
- 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про припинення його державою договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Цей договір підписали СРСР та США ще в 1987 році.
- У 2018 році президент США Дональд Трамп заявив, що Росія порушує умови ракетного договору, тож збереження угоди не вигідне Сполученим Штатам. Згодом країна припинила свої зобов'язання за договором і почали процес виходу з нього. А 3 липня 2019 року Путін підписав закон про припинення з боку Росії дії договору
Зазначимо, США вперше звинуватила Росію у порушенні ракетного договору у 2014 році. Тоді Росію викрили у виробництві крилатої ракети 9M729 або SSC-8, тактико-технічні характеристики якої і порушують ДРСМД. За даними Північноатлантичного альянсу, має радіус дії близько 1 500 кілометрів.
Варто знати: Росія займеться розробкою ракет середньої і меншої дальності