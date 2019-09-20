11:08
20 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 КИЇВРАДА ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаман хотів прогнати демона Путіна. РФ захоплює космос
      Вєсті Кремля
      21:25, 19 вересня
      Вєсті.UA: Що Зеленський робитиме із землею. Дно українського правосуддя
      Вєсті.UA
      19:18, 19 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      БЮДЖЕТ 2020 КИЇВРАДА ВЕРХОВНА РАДА

      Росія відроджується, – у НАТО заговорили про послаблення своєї позиції

      731 Читать новость на русском
      У США заявили, що перевага НАТО над Росією скоротилася
      У США заявили, що перевага НАТО над Росією скоротилася / Getty Images

      Союзники НАТО у теперішній ситуації повинні робити все для того, щоб кожне їхнє рішення ґрунтувалось на стратегії. в іншому разі Альянс може втратити потужності.

      Перевага НАТО над Росією скоротилася, про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Джозеф Данфорд, повідомляє "Голос Америки".

      Це цікаво: У Росії заявили про ризик ядерної війни

      Він наголосив, що глави оборонних відомств альянсу "розуміють це", і тому альянс схвалив в трав ні нову стратегію.

      Ми вносимо узгодженість в процеси планування, які відбуваються в рамках НАТО, і колективні зусилля з розвитку потенціалу,
      – пояснив Данфорд.

      Так, Альянс вже досягнув прогресу в підтримці "360-градусної безпеки" в межах нової стратегії.

      "Ми не стикалися з серйозною конкуренцією в 1990-х роках, і тепер потрібно приймати набагато більш продумані рішення в процесі розвитку потенціалу, оцінок, розробки концепцій і стратегії - саме це має бути в центрі уваги", – сказав генерал. 

      Термін дії договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між Сполученими Штатами та Росією завершився 2 серпня. Цьому передували тривалі ракетні суперечки, попереджання з боку НАТО та побоювання європейських країн.

      Зазначимо, США вперше звинуватила Росію у порушенні ракетного договору у 2014 році. Тоді Росію викрили у виробництві крилатої ракети 9M729 або SSC-8, тактико-технічні характеристики якої і порушують ДРСМД. За даними Північноатлантичного альянсу, має радіус дії близько 1 500 кілометрів.

      Варто знати: Росія займеться розробкою ракет середньої і меншої дальності


      Ядерні держави / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Верховна Рада розглядає Держбюджет-2020: онлайн-трансляція
      сьогодні
      5852
      Теги: Новини політики Новини Росії НАТО Зброя
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Затори у Києві визнали одними з найбільших у світі: інфографіка
      сьогодні , 09:45 Затори у Києві визнали одними з найбільших у світі: інфографіка
      2694
      Михайличенко розплакався після голу "Динамо" у матчі проти "Мальме": відео
      сьогодні , 08:35 Михайличенко розплакався після голу "Динамо" у матчі проти "Мальме": відео
      2354
      Запуск рынка земли – огромный прогресс
      сьогодні , 08:40 Запуск рынка земли – огромный прогресс
      Сергій Фурса 503
      Проблемы водоснабжения, убегают из-за безработицы и убыточный бизнес: новости Крымнаша
      19 вересня , 22:00 Проблемы водоснабжения, убегают из-за безработицы и убыточный бизнес: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1495
      "Динамо" мінімально перемогло "Мальме" у матчі Ліги Європи: відео
      19 вересня , 21:46 "Динамо" мінімально перемогло "Мальме" у матчі Ліги Європи: відео
      2197
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук