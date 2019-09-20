Росія відроджується, – у НАТО заговорили про послаблення своєї позиції

Союзники НАТО у теперішній ситуації повинні робити все для того, щоб кожне їхнє рішення ґрунтувалось на стратегії. в іншому разі Альянс може втратити потужності.

Перевага НАТО над Росією скоротилася, про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Джозеф Данфорд, повідомляє "Голос Америки".

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Він наголосив, що глави оборонних відомств альянсу "розуміють це", і тому альянс схвалив в трав ні нову стратегію.

Ми вносимо узгодженість в процеси планування, які відбуваються в рамках НАТО, і колективні зусилля з розвитку потенціалу,

– пояснив Данфорд.

Так, Альянс вже досягнув прогресу в підтримці "360-градусної безпеки" в межах нової стратегії.

"Ми не стикалися з серйозною конкуренцією в 1990-х роках, і тепер потрібно приймати набагато більш продумані рішення в процесі розвитку потенціалу, оцінок, розробки концепцій і стратегії - саме це має бути в центрі уваги", – сказав генерал.

Термін дії договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між Сполученими Штатами та Росією завершився 2 серпня. Цьому передували тривалі ракетні суперечки, попереджання з боку НАТО та побоювання європейських країн.

Зазначимо, США вперше звинуватила Росію у порушенні ракетного договору у 2014 році. Тоді Росію викрили у виробництві крилатої ракети 9M729 або SSC-8, тактико-технічні характеристики якої і порушують ДРСМД. За даними Північноатлантичного альянсу, має радіус дії близько 1 500 кілометрів.

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Ядерні держави / Інфографіка 24 каналу