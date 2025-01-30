Российских солдат отправляют на Курщину за отказ продлевать контракт, – "Атеш"

Солдат российской армии отправляют на Курское направление за отказ продлевать контракт. Там путь россиян заканчивается в "мясных штурмах".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ".

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Россиян отправляют на штурмы на Курщине

Агент "АТЕШ" в составе российской армии сообщил о давлении на солдат со стороны командования в 64 ОМСБр. Отмечается, что военнослужащих массово заставляют подписывать контракт минимум на 3 года, а тех, кто отказывается, планируют переводить на Курское направление.

В то же время командование оккупантов непрозрачно намекает, чем там закончится путь солдат – "обнулением" в так называемых мясных штурмах.

Мы призываем солдат 64 ОМСБр бороться с преступными командирами! Присоединяйтесь к движению "АТЕШ", чтобы быстрее закончить эту войну и выжить!

– говорится в публикации.

Напомним, днях Владимир Зеленский заявил, что районы проведения Курской операции остаются ключевыми направлениями фронта. Сохранять там присутствие ВСУ нужно прежде всего, чтобы защищать Сумы и Харьков.