Россиян никто не будет спрашивать, – Цымбалюк об угрозе полномасштабного нападения на Украину

Ситуация на Востоке Украины ежедневно обостряется. Однако идти ли с полномасштабным вторжением, Владимир Путин не будет спрашивать у россиян.

В Кремле будут самостоятельно решать, как действовать. Об этом в эфире 24 канала сказал журналист Роман Цымбалюк.

Обратите внимание Ставьте памятник Путину и пишите иконы – Цымбалюк остро ответил россиянам

Цымбалюк: ВСУ – прежде всего

Он рассказал, что его часто спрашивают, о чем думают россияне и действительно ли они хотят убивать украинцев и воевать.

Их (россиян – 24 канал) никто не будет спрашивать,

– подчеркнул Цымбалюк.

По его словам, для Украины единственный путь – собственные вооруженные силы и международная поддержка. "ВСУ – прежде всего", – отметил журналист.

США поняли тайну российского характера

Российский публицист Андрей Пионтковский, как отметил Цымбалюк, в эфире проанализировал переговоры России и США. Он сделал вывод, что государство, скорее всего, увеличит военную поддержку для нашей страны.

Они (США – 24 канал) поняли тайну российского характера. Она заключается в очень простом – если ты хочешь взаимовыгодного диалога с ними, то нужно сразу сказать: "Уважаемые, сейчас этот стул будет у вас на голове". Если они понимают, что ты действительно можешь так сделать, тогда раздается: "Давай договариваться". Роман Цымбалюк Журналист

Беседа Цимбалюка и Пионтковского: смотрите видео

Линия фронта может стабилизироваться

Цымбалюк считает, что паниковать не нужно. Однако уровень грязи и военных угроз будет расти.

"По моему мнению, они могут официально ввести войска в оккупированную часть Донбасса, хотя на практике от этого ничего не изменится, ведь они и так контролируют эту территорию. Как ни странно, это может привести к тому, что линия фронта стабилизируется", – сказал журналист.

Международная помощь для Украины: что известно

Администрация Джо Байдена без огласки согласовала для Украины военную помощь в размере 200 миллионов долларов. Они прибудут в качестве оборонной продукции: боеприпасы, средства связи, медицинское оборудование и стрелковое оружие.

В конце декабря 2021 года страны Балтии заявили, что готовы оказать нашему государству военную и невоенную помощь.

Для того чтобы усилить сектор безопасности Украины, Дания готовит 20 миллионов евро. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин предоставить оружие для нашего государства. По его словам, ситуация покажет, кто настоящий друг.

Полное интервью Романа Цимбалюка: смотрите видео