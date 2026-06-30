Герой Украины, командир 429-й бригады Сил беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что украинские защитники успешно срывают планы россиян благодаря ударам по логистике и эффективной работе беспилотников. По его словам, Кремль пытается компенсировать отсутствие реальных достижений информационными манипуляциями.

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Какие у России проблемы на фронте

Юрий Федоренко отметил, что на Покровском направлении Россия сосредоточила основные силы и средства, стремясь выполнить задачи, поставленные Кремлем. В то же время Силы обороны успешно сдерживают наступательные действия противника, а достигнутые им результаты почти полностью нивелируют.

Какова ситуация на Покровском направлении: карта

Он отметил, что украинские военные благодаря технологическому развитию получили возможность поражать российские цели далеко за линией боевого столкновения – на расстоянии от нескольких десятков до более ста километров. Высокая эффективность украинских беспилотников позволяет почти в режиме реального времени отслеживать передвижения российских войск и координировать работу различных подразделений Сил обороны.

Командир "Ахиллеса" о ситуации на фронте: видео

Противник, несмотря на то, что располагает управляемыми бомбами, снарядами и высоким уровнем обеспечения на приоритетных направлениях, не может добиться желаемого результата,

– подчеркнул Юрий Федоренко.

Командир "Ахиллеса" рассказал, что из-за отсутствия значительных успехов на фронте российское командование все чаще использует пропагандистские приемы. По его словам, небольшим группам военных ставят задачу незаметно пройти между позициями Сил обороны, добраться до заранее определенной точки возле узнаваемого здания или дорожного знака, чтобы сделать фото или видео.

Почти сразу после этого, как отметил Федоренко, украинские военные быстро ликвидируют оккупантов.

Но информационный повод уже есть. Фотографию передают на информационные ресурсы внутри России, которые выдают желаемое за действительное,

– пояснил военный.

Он добавил, что таким образом Россия пытается не только поддерживать нужные настроения среди собственного населения, но и влиять на международную аудиторию, демонстрируя якобы успехи своего наступления.