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24 Канал Новости Украины Украинские пехотинцы вдвоем пленили российских штурмовиков: видео операции вблизи Торского
29 июля, 13:31
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Украинские пехотинцы вдвоем пленили российских штурмовиков: видео операции вблизи Торского

Анастасия Безейко
Основні тези
  • Пехотинцы 63-й ОМБр взяли в плен российских штурмовиков во время зачистки леса вблизи Торского в Донецкой области.
  • На оккупантов в блиндаже наткнулись бойцы 51-го батальона, соответствующее видео опубликовали 29 июля.

Защитники продолжают сдерживать наступление врага в Донецкой области. Украинские пехотинцы вдвоем пленили российских штурмовиков во время зачистки леса вблизи Торского.

Детали операции рассказали во вторник, 29 июля, в 63-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, передает 24 Канал. Бойцы показали соответствующее видео.

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Зачистка леса вблизи Торского

Пехотинцы 51-го батальона 63-й ОМБр зачищали лес вблизи Торского в Донецкой области. Там украинские защитники наткнулись на оккупантов, которые засели в блиндаже.

Сначала оккупанты сопротивлялись, но после нескольких подарочков быстро поняли, что лучше плен, чем смерть,
– написали бойцы.

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Напомним, накануне в 106-м батальоне 63-й ОМБр рассказали, как взяли в плен оккупанта с помощью дрона с громкоговорителем. Раненого россиянина успешно выманили, чтобы не рисковать личным составом. После ему оказали медицинскую помощь и провели допрос.