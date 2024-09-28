52 страны воюют против нас, – пропагандисты призывают россиян эвакуироваться из приграничья

Кремлевские пропагандисты уже забыли, как планировали "взять Киев за три дня". Теперь они жалуются, что ситуация на фронте сложная и призывают россиян эвакуироваться из приграничья.

А еще они насчитали, что против них "воюют 52 страны". Это сказал один из российских пропагандистов в своем видеообращении к россиянам, передает 24 Канал.

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Пропагандист пугает россиян "новыми наркотиками с Запада"

Пропагандист жалуется, что россияне якобы живут по принципу, что "нет никакой войны", "сво" их не касается и "никаких мобилизаций не нужно". При этом он взялся пугать граждан своей страны, что уже осенью якобы ВСУ пойдут в большое наступление.

Не исключено, что противник займет даже крупные города, в частности под угрозой Курск и Белгород. Я настоятельно рекомендую первым делом сложить документы, деньги, все необходимое в одну – две большие сумки, которые вы одним рывком засунете в машину,

– сказал тот.

Пропагандист также порекомендовал жителям российского приграничья не ожидать, что все будет хорошо, а сразу бежать.

А еще он считает, что на Западе сейчас любимое занятие – "насиловать детей, а их кровь с адреналином, который выделяется во время мучений, перерабатывать в наркотики".

Мужчине привиделось, что такие "наркотики" якобы употребляет как простое население, так и западная элита.

"Какое будущее ждет детей на оккупированных территориях – понятно, мужчин и женщин примерно то же самое. Рынок органов в Европе сейчас расцвел", – выдал путинский пропагандист.

Бред российского пропагандиста: смотрите видео