Россиян пугают "диверсантами из Украины", которые готовят теракты: "доказательства" абсурдны

Российские пропагандисты никак не устанут выдавать лживые "жемчужины", которые у адекватных людей вызывают только саркастическую улыбку. Впрочем, для российской аудитории они готовы подавать даже откровенный хлам из лжи и выдумок.

Россияне изо всех сил пытаются запугать свое общество угрозой со стороны Украины, чтобы как-нибудь поправить дела проваленной мобилизации. Ради набора нового "пушечного мяса" рашисты готовы на любые выдумки и фантазии.

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Абсурд о "диверсантах из Украины"

Похоже, что Путин решил опять пугать россиян, чтобы мобилизовать их к войне, как это было в случае войны против Чечни. По крайней мере, подобным сценарием развития событий пропагандисты уже начали пугать россиян, сообщил Сергей Лещенко. Также для оправдания войны против Украины оккупанты пытаются выставить себя жертвой, а не захватчиком.

Российские СМИ начали сообщать об украинских "националистах-диверсантах", которые намеревались совершить теракт на территории России. Об одном из таких задержаний отчитался пропагандистский ресурс "Россия 24".

Как сообщают россияне, в Курской области ФСБ задержал мужчину, который готовил теракт в Курске. Конечно, свои намерения мужчина согласовал с украинскими спецслужбами, без этого они обойтись не смогли.

Впрочем, это был последний более-менее логический вымысел в этой новости. Потому что как доказательства в причастности к Украине и намерениях совершить теракты у мужчины были обнаружены собственноручно созданные взрывные устройства (непонятно какие и с каким зарядом), травматическое оружие (не огнестрельное, ведь "террористы" боятся кого-то ранить) и нацистская литература (очевидно что без нее совершить теракт просто невозможно, поэтому книги обязательно нужно брать с собой).

Вероятно, что у россиян заканчивается не только личный состав для ликвидации в Украине, но даже фантазия пропагандистов, которая должна была обеспечивать российской армии новое "пушечное мясо".

Война России против Украины: коротко о главном

Из "Азовстали" удалось эвакуировать 53 тяжелораненых героев. Сейчас они в больнице Новоазовского, еще 211 защитников эвакуированы в Оленевку.

Россияне продолжают принудительную мобилизацию на оккупированных территориях. Стало известно, что в Энергодаре они ходили по домам мирных людей и забирали мужчин.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что операция по спасению героев из "Азовстали" стартовала. Соответствующее заявление он сделал в традиционном обращении к украинцам.

Смотрите брифинг Сергея Лещенко о российских фейках