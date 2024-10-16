Расстреливают своих для отчетности: о каких зверствах рассказали пленные россияне

Российские военнопленные утверждают, что с ними обращаются лучше в плену, чем в своей же армии. Цинизм россиян в отношении собственных собратьев иногда шокирует.

Командир экипажа БпЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш поделился с 24 Каналом рассказами военнопленных об отношении к ним в российской армии. По его словам, оккупанты готовы на все ради отчетности перед руководством.

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Преступления россиян против... россиян

Многие россияне, понимая, что их руководство отправляет их на "мясные" штурмы, а 80% этих штурмов просто разбиваются о линию обороны украинских военных, пытаются выжить. Как следствие, некоторые добровольно сдаются в плен, в частности в бригаду "Рубеж".

Военнопленных много. По словам одного пленного, когда он попал в плен украинской армии, то понял, что к нему здесь относятся лучше, чем в армии России. Это нонсенс. Их используют как "мясо". Личный состав посылают на смерть, снимая этот процесс с "коптеров". Когда их военные умирают, об этом отчитываются так, будто это они уничтожили украинских военных,

– рассказал Андрей Отченаш.

Все из-за того, что сейчас российские военнослужащие одевают мультикам – форму, которая распространена в Силах обороны Украины. Поэтому иногда трудно отличить своего от чужого. Этим активно пользуются оккупанты.

"Военным не дают никаких обозначений – белого или красного скотча – и просто посылают их на смерть, снимая это на видео. Это даже звучит ужасно – послать человека на смерть просто, чтобы отчитаться, что якобы уничтожили украинцев", – подчеркнул военный.

Заметим, что циничное поведение россиян не только проявляется в отношении к собственным военным. За последнее время существенно увеличилось количество информации о том, что оккупанты убивают украинских военнослужащих, которые хотят сдаться в плен.

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О последнем таком случае стало известно на Курщине. По данным DeepState, 10 октября россияне расстреляли 9 дронщиков и смежников в районе населенного пункта Зеленый Путь в Курской области.