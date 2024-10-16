Командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" Андрій Отченаш поділився з 24 Каналом розповідями військовополонених про ставлення до них у російському війську. За його словами, окупанти готові на все заради звітності перед керівництвом.

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Злочини росіян проти… росіян

Чимало росіян, розуміючи, що їхнє керівництво відправляє їх на "м'ясні" штурми, а 80% цих штурмів просто розбиваються об лінію оборони українських військових, намагаються вижити. Як наслідок, деякі добровільно здаються у полон, зокрема у бригаду "Рубіж".

Військовополонених багато. За словами одного полоненого, коли він потрапив у полон української армії, то зрозумів, що до нього тут ставляться краще, ніж в армії Росії. Це нонсенс. Їх використовують як "м'ясо". Особовий склад посилають на смерть, фільмуючи цей процес з "коптерів". Коли їхні військові помирають, про це звітують так, ніби це вони знищили українських військових,

– розповів Андрій Отченаш.

Усе через те, що зараз російські військовослужбовці одягають мультикам – форму, яка поширена в Силах оборони України. Тож подекуди важко відрізнити свого від чужого. Цим активно користуються окупанти.

"Військовим не дають жодних позначень – білого чи червоного скотчу – і просто посилають їх на смерть, знімаючи це на відео. Це навіть звучить жахливо – послати людину на смерть просто, щоб прозвітувати, що нібито знищили українців", – наголосив військовий.

Зауважимо, що цинічна поведінка росіян не лише проявляється у ставленні до власних військових. За останній час суттєво збільшилась кількість інформації про те, що окупанти вбивають українських військовослужбовців, які хочуть здатися у полон.

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Про останній такий випадок стало відомо на Курщині. За даними DeepState, 10 жовтня росіяни розстріляли 9 дронників і суміжників у районі населеного пункту Зелений Шлях у Курській області.