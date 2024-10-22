Ну его на**й, – российский полковник растрепал правду о настроениях в России

Несмотря на то, что значительная часть рядовых россиян поддержала полномасштабное вторжение в Украину, сейчас все больше жителей России раздражает эта война, ведь она создает для них дополнительные проблемы.

Об этом уже не боятся говорить даже фанаты "русского мира", информирует 24 Канал. В частности, полковник в отставке Михаил Тимошенко рассказал о настоящих внутренних настроениях в стране относительно войны и ситуации в армии.

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Вспомнили о своих

Путинский приспешник отметил, что все больше людей начинают задумываться о том, сколько еще жизней будет потеряно и стоит ли продолжать войну на фоне беспорядка с выплатами и льготами участникам боевых действий.

Шокирует то, что почти 3 года назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, с тех пор страна-агрессор потеряла более 680 тысяч солдат, но задумываться об этом россияне начали только сейчас.

Обратите внимание! В 1980 годах матери российских солдат заставили Кремль вывести войска из Афганистана, но тогда погибло 17 тысяч военных.

Российский полковник говорит, что возмущение граждан России набирает обороты и уже даже распространяется в средствах массовой информации, иногда в самой госдуме появляются разговоры о том, чтобы "остановиться на достигнутом".

Люди начинают думать, ну его на**й, это же сколько ребят еще погибнет. Нам это больше не нужно,

– гордо заявил пропагандист.

Впрочем, россиян, видимо, беспокоит не столько количество погибших, как беспорядок и хаос, который происходит по выплатам и льготам участникам боевых действий. Ведь истории об этом звучат из каждого утюга.