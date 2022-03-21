Россиян размазало так, что не разберешь: десантники объяснили сложность подсчетов потерь врага

21 марта 2022 , 17:01
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Командование ДШВ ВСУ

Украинские герои уничтожили уже тысячи российских оккупантов, которые пришли с оружием на нашу землю. Впрочем, точное количество убитых врагов не так легко подсчитать.

Воины-десантники 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ и 81 отдельная аэромобильная бригада ДШБ ВСУ ликвидировали очередную колонну врага. Ликвидированную технику посчитать удалось, а вот с личным составом возникнут проблемы.

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Потери оккупантов невозможно посчитать

Десантники показали уничтоженную и ликвидированную технику врага. Тела убитых оккупантов посчитать невозможно – от них мало что осталось.

Видео украинских десантников:

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Автор: Ярослав Сиваківський