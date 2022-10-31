Россияне ударили по энергообъекту в Киеве: 350 тысяч квартир могут быть без света

31 октября 2022 , 09:31
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Виталий Кличко

Утром 31 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В частности, в столице враг ударил по критической инфраструктуре.

В результате этого в Киеве частично исчез свет. Местами нет водоснабжения, а местные говорят и о перебоях с мобильной связью.

Обратите внимание Массированная ракетная атака по Украине: где раздались взрывы и какая ситуация в регионах

Какая ситуация в Киеве

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате удара оккупантов есть перебои со светом и водоснабжением. Аварийные службы работают над ликвидацией последствий обстрелов.

В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают. Детальнее – со временем,
– сообщил Кличко.

Впоследствии мэр уточнил, что оккупанты повредили энергообъект, который питает около 350 тысяч квартир в столице. Энергетики работают на месте атаки.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о вражеских прилетах по одной из общин Киевщины. Воздушная тревога по состоянию на 9:20 продолжается и есть угроза повторных обстрелов.

Важно! Россия – террористическая страна, которая наносит удары по жилым домам, школам, садам, больницам, энергообъектам и другим гражданским объектам. Предугадать, куда враг будет атаковать в следующий раз – невозможно. Также невозможно предсказать, куда могут упасть обломки вражеских ракет после успешной работы ПВО. Поэтому соблюдайте правила безопасности и реагируйте на все сигналы воздушной тревоги.

Массированная ракетная атака по Украине: главное

Утром 31 октября российские оккупанты снова нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под атаку попал ряд регионов, в частности:

  • Киевская область. Несколько раз сработали силы ПВО. Однако есть попадания.
  • Винницкая область. Сработала ПВО, одна из сбитых вражеских ракет упала на гражданские объекты. Есть разрушение, но, к счастью, без жертв.
  • Черкасская область. Враг попал в объект инфраструктуры. В области перебоя со светом.
  • Полтавская область. Сработало ПВО.
  • Харьковская область. Оккупанты атаковали инфраструктурные объекты в Харьковском и Чугуевском районах ракетами С-300. Пострадавших нет.
  • Запорожская область. Оккупанты попали в инфраструктурный объект. Часть города без света.
  • Кировоградская область. Оккупанты ударили по инфраструктурному объекту возле Светловодска. Предварительно без жертв. На месте возник пожар.
  • Львовская область. Сработало ПВО.
  • Черновицкая область. Поврежден объект критической инфраструктуры.
  • Хмельницкая область. Зафиксировано падение обломков вражеских ракет на гражданский объект. Пострадавших нет.

Детали массированных ракетных обстрелов: смотрите видео

 

 

Автор: Іван Магуряк