Россияне ударили по энергообъекту в Киеве: 350 тысяч квартир могут быть без света
Источник:Виталий Кличко
Утром 31 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В частности, в столице враг ударил по критической инфраструктуре.
В результате этого в Киеве частично исчез свет. Местами нет водоснабжения, а местные говорят и о перебоях с мобильной связью.
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Какая ситуация в Киеве
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате удара оккупантов есть перебои со светом и водоснабжением. Аварийные службы работают над ликвидацией последствий обстрелов.
В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают. Детальнее – со временем,
– сообщил Кличко.
Впоследствии мэр уточнил, что оккупанты повредили энергообъект, который питает около 350 тысяч квартир в столице. Энергетики работают на месте атаки.
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о вражеских прилетах по одной из общин Киевщины. Воздушная тревога по состоянию на 9:20 продолжается и есть угроза повторных обстрелов.
Массированная ракетная атака по Украине: главное
Утром 31 октября российские оккупанты снова нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под атаку попал ряд регионов, в частности:
- Киевская область. Несколько раз сработали силы ПВО. Однако есть попадания.
- Винницкая область. Сработала ПВО, одна из сбитых вражеских ракет упала на гражданские объекты. Есть разрушение, но, к счастью, без жертв.
- Черкасская область. Враг попал в объект инфраструктуры. В области перебоя со светом.
- Полтавская область. Сработало ПВО.
- Харьковская область. Оккупанты атаковали инфраструктурные объекты в Харьковском и Чугуевском районах ракетами С-300. Пострадавших нет.
- Запорожская область. Оккупанты попали в инфраструктурный объект. Часть города без света.
- Кировоградская область. Оккупанты ударили по инфраструктурному объекту возле Светловодска. Предварительно без жертв. На месте возник пожар.
- Львовская область. Сработало ПВО.
- Черновицкая область. Поврежден объект критической инфраструктуры.
- Хмельницкая область. Зафиксировано падение обломков вражеских ракет на гражданский объект. Пострадавших нет.
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