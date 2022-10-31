Россияне ударили по энергообъекту в Киеве: 350 тысяч квартир могут быть без света

Утром 31 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В частности, в столице враг ударил по критической инфраструктуре.

В результате этого в Киеве частично исчез свет. Местами нет водоснабжения, а местные говорят и о перебоях с мобильной связью.

Обратите внимание Массированная ракетная атака по Украине: где раздались взрывы и какая ситуация в регионах

Какая ситуация в Киеве

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате удара оккупантов есть перебои со светом и водоснабжением. Аварийные службы работают над ликвидацией последствий обстрелов.

В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают. Детальнее – со временем,

– сообщил Кличко.

Впоследствии мэр уточнил, что оккупанты повредили энергообъект, который питает около 350 тысяч квартир в столице. Энергетики работают на месте атаки.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о вражеских прилетах по одной из общин Киевщины. Воздушная тревога по состоянию на 9:20 продолжается и есть угроза повторных обстрелов.

Массированная ракетная атака по Украине: главное

Россия – террористическая страна, которая наносит удары по жилым домам, школам, садам, больницам, энергообъектам и другим гражданским объектам. Предугадать, куда враг будет атаковать в следующий раз – невозможно. Также невозможно предсказать, куда могут упасть обломки вражеских ракет после успешной работы ПВО. Поэтому соблюдайте правила безопасности и реагируйте на все сигналы воздушной тревоги.

Утром 31 октября российские оккупанты снова нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под атаку попал ряд регионов, в частности:

Киевская область. Несколько раз сработали силы ПВО. Однако есть попадания.

Винницкая область. Сработала ПВО, одна из сбитых вражеских ракет упала на гражданские объекты. Есть разрушение, но, к счастью, без жертв.

Черкасская область. Враг попал в объект инфраструктуры. В области перебоя со светом.

Полтавская область. Сработало ПВО.

Харьковская область. Оккупанты атаковали инфраструктурные объекты в Харьковском и Чугуевском районах ракетами С-300. Пострадавших нет.

Запорожская область. Оккупанты попали в инфраструктурный объект. Часть города без света.

Кировоградская область. Оккупанты ударили по инфраструктурному объекту возле Светловодска. Предварительно без жертв. На месте возник пожар.

Львовская область. Сработало ПВО.

Черновицкая область. Поврежден объект критической инфраструктуры.

Хмельницкая область. Зафиксировано падение обломков вражеских ракет на гражданский объект. Пострадавших нет.

Детали массированных ракетных обстрелов: смотрите видео