Россия запустила по Украине "Шахеды" и баллистику: воздушная тревога звучит в Киеве

Государство-террорист в очередной раз подтверждает свою репутацию. Вечером 18 января Россия в очередной раз запустила по Украине "Шахеды" для террора мирных жителей.

Очередная атака началась на Харьковщине и Днепропетровщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также Во время удара по Киеву пострадал McDonalds, который был первым в Украине

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударов БпЛА, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграмме.