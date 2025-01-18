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18 января 2025, 21:07
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Россия запустила по Украине "Шахеды" и баллистику: воздушная тревога звучит в Киеве

Сергей Попович

Государство-террорист в очередной раз подтверждает свою репутацию. Вечером 18 января Россия в очередной раз запустила по Украине "Шахеды" для террора мирных жителей.

Очередная атака началась на Харьковщине и Днепропетровщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударов БпЛА, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграмме.

21:43, 18 января

Скоростная цель на Кривой Рог с северо-востока!

21:43, 18 января

Скоростная цель на Миргород!

21:42, 18 января

Угроза применения баллистического вооружения из Курской области в областях, где объявлена воздушная тревога.

21:39, 18 января

Воздушную тревогу объявили в Киеве.

21:26, 18 января

Карта воздушных тревог

Карта воздушных тревог

21:26, 18 января

Актуальная информация о курсе "Шахедов" от Воздушных сил

  • БпЛА на границе Днепропетровской и Полтавской областей, курс северо-западный;
  • БпЛА на западе, центре и востоке Харьковщины движутся западным курсом;
  • БпЛА на севере Запорожской области, вектор движения Запорожье.
21:05, 18 января

  • Группы вражеских ударных БпЛА на Харьковщине в западном и юго-западном направлениях;
  • БпЛА на востоке Днепропетровщины движутся в юго-западном направлении, вектор движения Запорожье.
 