Россия запустила по Украине "Шахеды" и баллистику: воздушная тревога звучит в Киеве
Государство-террорист в очередной раз подтверждает свою репутацию. Вечером 18 января Россия в очередной раз запустила по Украине "Шахеды" для террора мирных жителей.
Очередная атака началась на Харьковщине и Днепропетровщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Скоростная цель на Кривой Рог с северо-востока! Скоростная цель на Миргород! Угроза применения баллистического вооружения из Курской области в областях, где объявлена воздушная тревога. Воздушную тревогу объявили в Киеве. Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог
Актуальная информация о курсе "Шахедов" от Воздушных сил
Скоростная цель на Кривой Рог с северо-востока!
Скоростная цель на Миргород!
Угроза применения баллистического вооружения из Курской области в областях, где объявлена воздушная тревога.
Воздушную тревогу объявили в Киеве.
Карта воздушных тревог