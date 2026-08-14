Об этом сообщили в ГУР МО.

Украинские разведчики перехватили разговор двух российских военных, находящихся на Константиновском направлении.

Один из оккупантов, военнослужащий 6-й мотострелковой дивизии России, пытался уклониться от выхода на позиции, ссылаясь на плохое самочувствие.

Однако командира оккупантов такая аргументация не устроила. Он обрушился с ругательствами на военного и заставил его идти на штурм, несмотря на проблемы со здоровьем.

"Слушай, не делай мне одолжение и не выдвигай мне никаких условий. Я тебе сказал: сегодня собираешься и идешь с "Гламурным". Голос у тебя не похож на человека, которому плохо",

– заявил оккупант.

Напомним, что доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий заявил, что диктатор Путин не демонстрирует готовности завершить войну против Украины.

По его словам, кремлевский диктатор рассчитывает продолжать агрессию столько, сколько позволят его возможности.

Городницкий подчеркнул, что для российского диктатора война носит идеологический и империалистический характер. По его словам, ключевым вопросом является не то, сколько лет Путин готов воевать, а насколько его окружение согласится и в дальнейшем поддерживать такие планы.