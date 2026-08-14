Про це повідомили в ГУР МО.

Українські розвідники перехопили розмову двох російських військових, які перебувають на Костянтинівському напрямку.

Один з окупантів, військовослужбовець 6 мотострілецької дивізії Росії, намагався уникнути виходу на позиції, посилаючись на погане самопочуття.

Утім, ватажка окупантів така аргументація не влаштувала. Він вилаявся на військового та змусив піти на штурм, попри проблеми зі здоров'ям.

Чуєш, ти мені послугу не роби та умов мені взагалі не став. Я тобі сказав, сьогодні збираєшся та йдеш з "Гламурним". Голос у тебе не схожий на людину, якій погано,

– заявив окупант.

Нагадаємо, що доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький заявив, що диктатор Путін не демонструє готовності завершувати війну проти України.

За його словами, кремлівський диктатор розраховує продовжувати агресію стільки, скільки дозволятимуть його можливості.

Городницький наголосив, що для російського диктатора війна має ідеологічний та імперіалістичний характер. За його словами, ключовим питанням є не те, скільки років Путін готовий воювати, а наскільки його оточення погодиться й надалі підтримувати такі плани.