Россиянам надо помнить: украинцы будут защищать государство до последней капли крови, – Джонсон

Во время визита в Киев премьер Великобритании заверил в поддержке Украины во время угрозы наступления России. Борис Джонсон также посоветовал Москве помнить, к чему приведут ее действия.

Об этом глава правительства Британии сообщил во время совместного брифинга с президентом Зеленским. Политики встречались вечером в Мариинском дворце.

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Джонсон подчеркнул, что Британия делает все ради усиления Украины

Борис Джонсон подчеркнул, что Британия делает все, чтобы усилить сопротивление Украины на случай войны. Однако, по мнению главы правительства, лучший вариант – это донести россиянам последствия вторжения на украинскую территорию.

Лучшее, что мы можем сделать – это все-таки донести до российских граждан возможность того, что произойдет, реальность того, что украинцы будут бороться, они будут драться за свою страну. Украинцы будут бороться до последней капли крови,

– отметил Джонсон.

Украинская армия, в составе которой 200 тысяч человек, – очень мощная, подчеркнул премьер, поэтому российские матери должны помнить о судьбе своих сыновей.

Зеленский согласился, что "россияне должны услышать украинцев"

Президент Зеленский согласился с мнением Джонсона, что "россияне должны услышать украинцев". Намерения отдавать свои территории и людей Киев не имеет.

По словам Джонсона , дальнейшее вторжение России на территорию Украины станет катастрофой не только для России, но и для целого мира.

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Главное о визите Бориса Джонсона:

Премьер Британии прибыл в Киев 1 февраля. Джонсон заверил Зеленского в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Глава правительства подчеркнул, что Британия вместе с другими государствами работает над санкциями против России. Их немедленно применят в случае нападения.

Британский политик призвал Москву "сделать шаг назад".

Смотрите видео встречи Зеленского и Джонсона: