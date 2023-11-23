В 140-миллионной России не хватает ресурса для Авдеевки: как так случилось

Формирование плацдармов СОУ на левом берегу Херсонской области поставило в тупик российское командование тогда, когда оно этого еще даже не понимало. А все началось 10 октября, именно тогда, когда лампасоносцы получили от своего "верховного" приказ поднести ему на блюдечке с голубой каймой Авдеевку.

Когда прилагательное "самый боеспособный" ничего не означает

Согласно первоначальному плану, во время наступления 10 октября россияне двумя эшелонами должны были окружить Авдеевку, тем самым создав оптимальные условия для оккупации города до Нового года. Они должны предоставить главе Кремля Владимиру Путину "победу", которую он скормил бы своим потребителям информационного фаст-фуда. План провалился с треском.

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В результате Авдеевка начала тянуть ресурс из других плацдармов, прежде всего из луганского, из состава группы войск "Центр". Фактически, под Авдеевку сейчас перебросили самую боеспособную часть этой группы войск, в частности почти в полном составе 2 гвардейская общевойсковая армия, 55 ОМСБр 41 общевойсковой армии, 239 танковый полк 90 танковой дивизии. Но оккупантам этого не хватило для того, чтобы решить вопрос с окружением Авдеевки.

Оно и неудивительно. Я неоднократно обращал внимание на то, что можно быть самой боеспособной бригадой, но это не значит – самой эффективной, потому что ты просто боеспособнее по сравнению с другими.

В условиях отсутствия во вражеских войсках полной штатной комплектации полк по своей боеспособности, вероятно, можно сравнить с батальоном. Хотя почему "вероятно"? Так и есть.

Кроме того, нервозность командования оккупантов в районе Авдеевки заставляла их привлекать не полноценные части и соединения, а бросать в бой отдельные подразделения.

Россиянам нужна мобилизация, но до выборов – нельзя

Все это привело к тому, что до Нового Года поставленные Путиным задачи не будут выполнены. Ускорить этот процесс можно лишь путем насыщения зоны оперирования дополнительным ресурсом. Проще говоря – продолжать давить количеством. Но где его взять?

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ГВ "Центр" истощена и ее даже частично будут усиливать подразделениями ГВ "Запад". Юг?

Но на Юге у оккупантов тоже не все хорошо. Левый берег берут под себя Силы обороны Украины, продолжая расширять плацдармы. Дорога первого рубежа из Алешек до Новой Каховки перерезана в нескольких местах, а над трассой 2206 нависает призрак неизбежного физического контроля.

Командование ГВ "Днепр" наспех сформировало три тактические группы для блокирования СОУ в районе Казачьих Лагерей и Крынков, а 70 мотострелковая дивизия и 7 десантно-штурмовая дивизия в "режиме ожидания". Причем напомню, что 7 ДШД вернули из Запорожской области для усиления ГВ "Днепр". Хотя до этого она должна была усиливать ГВ "Восток".

Непосредственно из Запорожской области забрать кого-то будет сложно, ведь тогда ослабнет сковывающий потенциал оккупантов в клине, который забили СОУ во вторую линию обороны.

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Вот и наблюдается интересный шпагат. Для взятия Авдеевки до Нового года оккупантам нужен еще ресурс. Взять его вроде и есть где, как-никак в зоне боевых действий находятся более 400 тысяч оккупантов, но качество не дает эффекта. А там, откуда забирают, возникает проблема ослабления участка, которую нужно компенсировать. Ресурсный тупик? И без его мобилизации не решить? Пока в России не пройдут выборы, тема мобилизации – табу.

Вот и возникает физическое явление, когда прессинг Сил обороны Украины на левом берегу Херсонской области и отчаянное желание россиян оккупировать Авдеевку, создают непредсказуемое натяжение в российских войсках, при котором где-то и что-то должно затрещать.