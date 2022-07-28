Силы россии способны выдержать только 2 большие наступательные операции в Украине, – ISW

оккупанты ежедневно обстреливают украинские населенные пункты вдоль всей линии столкновения и готовятся к контрнаступлению ВСУ. В то же время самим захватчикам не хватит сил, чтобы наступать в более чем двух направлениях.

Об этом свидетельствуют данные специалистов американского института по изучению войны. Они констатировали, что необходимые для дальнейшего наступления силы противник сконцентрировал только на двух направлениях в Донецкой области.

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Куда будут наступать россияне

После окончания, объявленной военным командованием россии, оперативной паузы, оккупанты сосредоточили основные силы для наступления на Северск и Бахмут. Подавляющее большинство наземных операций происходило поблизости:

Верхнекаменки,

Белогоровки в направлении Северска,

районов Новолуганского,

Углегорской ТЭЦ на Бахмутском направлении.

Имеющихся у россиян ресурсов достаточно для продолжения наступления на эти города, вероятны даже новые территориальные достижения. Однако поддерживать такой же темп или достичь аналогичных территориальных завоеваний в других местах в Украине они вряд ли смогут,

– заявили исследователи.

Таким образом, подытожили эксперты, российское наступление, скорее всего, достигнет кульминации до того, как захватит другие крупные города Украины.

Что происходит на Донбассе

На Славянском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Долгенькое – Мазановка и Пасика - Долина, ища слабые места в нашей обороне. Однако безуспешно. Артиллерийские обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Андреевка, Норцовка, Богородичное, Чепель, Великая Камышеваха, Петровское и Гусаровка.

оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Долгенькое – Мазановка и Пасика - Долина, ища слабые места в нашей обороне. Однако безуспешно. Артиллерийские обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Андреевка, Норцовка, Богородичное, Чепель, Великая Камышеваха, Петровское и Гусаровка. На Краматорском направлении противник активных действий не вел. Обстрелял из артиллерии районы Закотного, Верхнекаменского и Татьяновки. Нанес авиаудар возле Серебрянки.

противник активных действий не вел. Обстрелял из артиллерии районы Закотного, Верхнекаменского и Татьяновки. Нанес авиаудар возле Серебрянки. На Бахмутском направлении враг пытается улучшить тактическое положение, но штурмовые действия в направлениях Клиново – Бахмут и Мироновский – Семигорье наши воины отбили и заставили оккупантов отступить. На направлении Видродження – Вершина противник достиг частичного успеха, закрепляется юго-восточнее населенного пункта Вершина. Попытка продвинуться в направлении Владимировка – Соледар и Стряповка – Соледар завершилась для оккупантов провалом.

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