Силы россии способны выдержать только 2 большие наступательные операции в Украине, – ISW
Источник:ISW
оккупанты ежедневно обстреливают украинские населенные пункты вдоль всей линии столкновения и готовятся к контрнаступлению ВСУ. В то же время самим захватчикам не хватит сил, чтобы наступать в более чем двух направлениях.
Об этом свидетельствуют данные специалистов американского института по изучению войны. Они констатировали, что необходимые для дальнейшего наступления силы противник сконцентрировал только на двух направлениях в Донецкой области.
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Куда будут наступать россияне
После окончания, объявленной военным командованием россии, оперативной паузы, оккупанты сосредоточили основные силы для наступления на Северск и Бахмут. Подавляющее большинство наземных операций происходило поблизости:
- Верхнекаменки,
- Белогоровки в направлении Северска,
- районов Новолуганского,
- Углегорской ТЭЦ на Бахмутском направлении.
Имеющихся у россиян ресурсов достаточно для продолжения наступления на эти города, вероятны даже новые территориальные достижения. Однако поддерживать такой же темп или достичь аналогичных территориальных завоеваний в других местах в Украине они вряд ли смогут,
– заявили исследователи.
Таким образом, подытожили эксперты, российское наступление, скорее всего, достигнет кульминации до того, как захватит другие крупные города Украины.
Что происходит на Донбассе
- На Славянском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Долгенькое – Мазановка и Пасика - Долина, ища слабые места в нашей обороне. Однако безуспешно. Артиллерийские обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Андреевка, Норцовка, Богородичное, Чепель, Великая Камышеваха, Петровское и Гусаровка.
- На Краматорском направлении противник активных действий не вел. Обстрелял из артиллерии районы Закотного, Верхнекаменского и Татьяновки. Нанес авиаудар возле Серебрянки.
- На Бахмутском направлении враг пытается улучшить тактическое положение, но штурмовые действия в направлениях Клиново – Бахмут и Мироновский – Семигорье наши воины отбили и заставили оккупантов отступить. На направлении Видродження – Вершина противник достиг частичного успеха, закрепляется юго-восточнее населенного пункта Вершина. Попытка продвинуться в направлении Владимировка – Соледар и Стряповка – Соледар завершилась для оккупантов провалом.
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