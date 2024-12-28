Россияне получили приказ убивать солдат КНДР, чтобы те не попали в плен, – ГУР

Российские спецслужбы изо всех сил пытаются не допустить, чтобы солдаты из Северной Кореи попали в украинский плен. В частности, они получили приказ убивать раненых военных из КНДР.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова в эфире "Новости.LIVE". Также северокорейские военные имеют ограниченный доступ к средствам коммуникации.

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Какие приказы получили россияне относительно солдат из КНДР

Российские спецслужбы продолжают прилагать усилия, чтобы солдаты КНДР не попали в украинский плен.

Военнослужащим КНДР российские спецслужбы уделяют особое внимание. Чтобы они не попадали в руки Сил безопасности и обороны,

– заявил Юсов.

Он добавил, что в случае ранения северокорейских военных пытаются срочно эвакуировать с поля боя.

"Если невозможно эвакуировать, есть даже случаи, когда заградотряды получают приказ на ликвидацию (раненых северокорейских солдат – 24 Канал)", – отметил представитель разведки.

Юсов также рассказал, что солдаты из КНДР находятся под особым контролем и охраной, в частности в госпиталях и пунктах дислокации. Кроме того, они имеют строгие ограничения в использовании средств коммуникации.