Повідомляє 24 Канал з посиланням на представника ГУР МО України Андрія Юсова в етері "Новини.LIVE". Також північнокорейські військові мають обмежений доступ до засобів комунікації.

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Які накази отримали росіяни щодо солдатів з КНДР

Російські спецслужби продовжують докладати зусиль, щоб солдати КНДР не потрапили в українських полон.

Військовослужбовцям КНДР російські спецслужби приділяють особливу увагу. Щоби вони не потрапляли до рук Сил безпеки і оборони,

– заявив Юсов.

Він додав, що у разі поранення північнокорейських військових намагаються терміново евакуювати з поля бою.

"Якщо неможливо евакуювати, є навіть випадки, коли загородзагони отримують наказ на ліквідацію (поранених північнокорейських солдатів – 24 Канал)", – зазначив представник розвідки.

Юсов також розповів, що солдати з КНДР перебувають під особливим контролем і охороною, зокрема у шпиталях та пунктах дислокації. Крім того, вони мають суворі обмеження у використанні засобів комунікації.