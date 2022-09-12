Россиян удалось вытеснить еще из более 20 населенных пунктов: оттуда оккупанты бежали

Украинские военные продолжают проводить эффективное контрнаступление. Еще из более чем 20 населенных пунктов врага удалось вытеснить. Более того, оккупанты оттуда просто убегали, пытаясь спастись.

Российские захватчики ошеломлены молниеносным контрнаступлением ВСУ. Поэтому они не ожидают момента, когда пополнят статистику потерь врага. Оккупанты бегут еще до того, как наши военные зайдут в населенный пункт. Поэтому их удается освобождать все больше.

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Еще более 20 населенных пунктов освободили

Как отмечают в Генштабе, за прошедшие сутки врага удалось выбить из еще более 20 населенных пунктов. Сейчас их берут под полный контроль. Кроме того, на освобожденных территориях проводят стабилизационные мероприятия.

Заметим, что освобождение продолжается в Харьковской и Донецкой областях. В ведомстве отмечают, что российские захватчики оставляют свои позиции. Более того, они убегают вглубь временно занятых территорий или вообще в россию. И эта тенденция сохраняется уже несколько дней.

Добавим, что оккупанты не только убегают, но и увозят с собой награбленное. Тоже привычная тактика для врага. Они "спасли" имущество и транспортные средства украинцев из Великого Бурлука и Двуречной Харьковской области.

Интересно, что в Луганской области тоже неспокойно. За прошедшие сутки оккупанты вместе со своими семьями покинули Сватово. Там остались только военнослужащие, входящие в так называемую "народную милицию".