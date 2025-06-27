Враг атакует Украину "Шахедами": куда летят дроны, где сейчас звучит тревога
Россия ночью 27 июня снова запустила "Шахеды" по Украине. Из-за этого в ряде областей объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно об атаке на Украину
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Группы вражеских ударных БпЛА по границе Одесской и Николаевской областей курсом на Одесскую область, остальные БпЛА еще в акватории Черного моря. Одесская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА из акватории Черного моря. Группы вражеских ударных БпЛА в акватории Черного моря, курс – западный. На северо-западе Харьковщины – вражеский БпЛА, курс – юго-восточный. На Сумщине – активность вражеских БпЛА.
Группы вражеских ударных БпЛА по границе Одесской и Николаевской областей курсом на Одесскую область, остальные БпЛА еще в акватории Черного моря.
Одесская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА из акватории Черного моря.
Группы вражеских ударных БпЛА в акватории Черного моря, курс – западный.
На северо-западе Харьковщины – вражеский БпЛА, курс – юго-восточный.
На Сумщине – активность вражеских БпЛА.