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24 Канал Новости Украины Враг атакует Украину "Шахедами": куда летят дроны, где сейчас звучит тревога
27 июня, 23:04
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Враг атакует Украину "Шахедами": куда летят дроны, где сейчас звучит тревога

Анастасия Диденко

Россия ночью 27 июня снова запустила "Шахеды" по Украине. Из-за этого в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно об атаке на Украину

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23:22, 27 июня

Группы вражеских ударных БпЛА по границе Одесской и Николаевской областей курсом на Одесскую область, остальные БпЛА еще в акватории Черного моря.

23:05, 27 июня

Одесская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА из акватории Черного моря.

22:36, 27 июня

Группы вражеских ударных БпЛА в акватории Черного моря, курс – западный.

22:35, 27 июня

На северо-западе Харьковщины – вражеский БпЛА, курс – юго-восточный.

22:06, 27 июня

На Сумщине – активность вражеских БпЛА.