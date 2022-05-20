Россияне 6 раз атаковали Бахмут – ракетами и авиацией, – Кириленко

Павел Кириленко сообщил, что российские оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область. Местных жителей призывают эвакуироваться.

Павел Кириленко сообщил, что вдоль линии фронта россияне продолжают открывать огонь. Соответствующее заявление глава Донецкой ОВА сделал в эфире "Единых новостей", сообщает 24 канал.

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Кириленко рассказал, что, в частности, враг стреляет по Марьинке, Красногоровке, Авдеевке, Торецку.

По Бахмуту сегодня было много попаданий. Именно 6 ударов нанесли – это ракетные и авиационные удары. К счастью, люди – живы-здоровы. Они находились в укрытиях,

– заявил Кириленко.

Он также подчеркнул, что обстрелы 19 мая – еще одно подтверждение, как дерзко действует враг. Он уничтожает всю гражданскую инфраструктуру даже в городах, которые относительно удалены от линии фронта.

Россияне пытаются захватить трассу Лисичанск – Бахмут:

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркнул, что ситуация на территории Луганской области остается сложной. Российские оккупанты сосредоточили все усилия, чтобы попробовать:

захватить Северодонецк;

и взять под контроль трассу Лисичанск – Бахмут.

По словам Гайдая, целью российских оккупантов является "отрезать" всю Луганщину от сообщения с другими регионами. Глава ОВА подчеркнул: это сделает невозможным эвакуацию местных жителей, а также – доставку гуманитарных грузов.

В настоящее время спасатели продолжают помогать местным жителям. В частности, подвозят емкости с питьевой водой.

В Северодонецке – ужасная ситуация. Российские захватчики разрушают практически все. Люди остаются без электричества и водоснабжения. Вражеские снаряды летят даже в больницу. Там до сих пор находятся медики.

"Они просто хотят уничтожить город. В принципе, как всегда. Везде, куда они (оккупанты – 24 канал) приходят, там все сожжено и расстреляно. Мы и дальше продолжаем развозить гуманитарные грузы, заниматься эвакуацией", – подчеркнул Гайдай.

Он отметил, что спасатели, а также другие небезразличные люди пытаются помочь местному населению и украинским защитникам, как только могут.

В частности, в Горную общину удалось передать автомобиль скорой помощи.

Украинские защитники и защитницы продолжают героически защищать Луганщину. Ситуация на территории области остается сложной. Однако отчаянная оборона продолжается.

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