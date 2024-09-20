Россияне активизировали наступление на Кураховском направлени: карта боевых действий 20 сентября

На фронте за прошедшие сутки зафиксировали 226 боевых столкновений, больше всего столкновений, по сообщению, было на Кураховском направлении, где Силы обороны отбили 63 российские атаки.

Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ. Динамику изменений ситуации на фронте отстуживает также ресурс DeepStateMAP. Как изменилась карта боевых действий по состоянию на 20 сентября, рассказывает 24 Канал.

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Ситуация на всех направлениях

На Покровском направлении защитники отбили 41 штурм в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Гродовка, Миролюбовка, Николаевка, Новогродовка и Мариновка, где оккупанты, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новогродовки и Мариновки.



На Лиманском направлении захватчики атаковали 28 раз неподалеку Макеевки, Чернещины, Невского и Торского.



На Харьковском направлении направлении произошло три боевых столкновения в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.



На Купянском направлении количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Стельмаховки и Глушковки.

На Северском направлении украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Всего состоялось восемь боестолкновений.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Курдюмовки и Ивановского.



На Торецком направлении враг совершил 14 атак неподалеку Торецка, Щербиновки и Нелиповки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 63 атаки у Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении враг совершил 6 штурмовых действий неподалеку Угледара, Ровнополя и Катериновки.



На Ореховском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить украинские подразделения с позиций. 6 атак россиян не имели успеха в районах Пятихаток, Роботино и в направлении Новоандреевки и Новоданиловки

На Приднепровском направлении произошло 3 боевых столкновения с врагом в островной зоне дельты Днепра.

На Гуляйпольском направлении ситуация существенных изменений не претерпела. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага – не обнаружено.

К слову, российская армия, вероятно, получила от Кремля две амбициозные и трудно воплощаемые задачи на октябрь: вытеснить ВСУ из Курской области до середины этого месяца и развить наступление в приграничье Украины до конца октября. Об этом сообщили аналитики в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Фактически российские войска начали контратаки в пределах украинского выступления в Курской области, однако еще не ведут широкомасштабных военных операций, которые бы свидетельствовали о согласованной контрнаступательной операции, направленную на полное вытеснение украинских сил из Курской области.