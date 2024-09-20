Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ. Динаміку змін ситуації на фронті відстужує також ресурс DeepStateMAP. Як змінилась карта бойових дій станом на 20 вересня, розповідає 24 Канал.

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Ситуація на усіх напрямках

На Покровському напрямку захисники відбили 41 штурм в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьк, Гродівка, Миролюбівка, Миколаївка, Новогродівка і Маринівка, де окупанти, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродівки і Маринівки.



На Лиманському напрямку загарбники атакували 28 разів неподалік Макіївки, Чернещини, Невського і Торського.



На Харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе.



На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Глушківки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки. Загалом відбулось вісім боєзіткнень.

На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази в районах Курдюмівки та Іванівського.



На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак неподалік Торецька, Щербинівки та Неліпівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 63 атаки біля Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив 6 штурмових дій неподалік Вугледару, Рівнополя та Катеринівки.



На Оріхівському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. 6 атак росіян не мали успіху в районах П’ятихаток, Роботиного та в напрямку Новоандріївки і Новоданилівки

На Придніпровському напрямку відбулося 3 боєвих зіткнення з ворогом в острівній зоні дельти Дніпра.

На Гуляйпільському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога – не виявлено.

До слова, російська армія, ймовірно, отримала від Кремля дві амбітні та важко втілювані задачі на жовтень: витіснити ЗСУ з Курської області до середини цього місяця та розвинути наступ у прикордоння України до кінця жовтня. Про це повідомили аналітики у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Фактично російські війська розпочали контратаки в межах українського виступу в Курській області, однак ще не ведуть широкомасштабних військових операцій, які б свідчили про узгоджену контрнаступальну операцію, спрямовану на повне витіснення українських сил з Курської області.