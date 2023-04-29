Почему россияне активизировали ракетные обстрелы: военный эксперт объяснил план врага

Россияне не могут добиться успеха на поле боя, поэтому выбирают тактику террора местного населения. Отсюда массированные ракетные обстрелы, под которые недавно попали Николаев, Умань и Днепр. Такое моральное давление является составной частью информационно-психологической операции врага, которая в свою очередь входит в информационную войну.

Об этом в эфире 24 Канала сказал военный эксперт Игорь Романенко. Он добавил, что Россия уже не имеет того количества выскоточных ракет, и она их накапливает для более эффективного применения. Впрочем, их количество значительно меньше, по сравнению с предыдущими месяцами, когда оккупанты применяли по 50 – 60 ракет.

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Вражеские атаки

Поскольку россиянам не хватает ракет, они используют в своих атаках еще два вида дронов: камикадзе с баражирующими боеприпасами и ударные БПЛА, отметил военный эксперт. Впрочем, украинские силы ПВО успешно уничтожают большую часть из них и отбивают удары врага.

Высокие показатели мы видим в Киевской области. Но это те ракеты, которые были выпущены из воздушных носителей по направлению к Мурманску. Относительно нанесения ударов с юга "Калибрами" – ракетами морского направления, здесь ситуация хуже и поэтому мы видим последствия, которые недавно имели в Николаеве,

– сказал Романенко.

Он добавил, так как в ближайшее время не предусматривается предоставление Украине истребителей, то их нужно компенсировать увеличением систем ПВО и наращивать такие, которые имеют противоракетные способности, например Patriot.

Игорь Романенко о вражеских ударах россиян: смотреть видео

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