Почему россияне активизировали ракетные обстрелы: военный эксперт объяснил план врага
Россияне не могут добиться успеха на поле боя, поэтому выбирают тактику террора местного населения. Отсюда массированные ракетные обстрелы, под которые недавно попали Николаев, Умань и Днепр. Такое моральное давление является составной частью информационно-психологической операции врага, которая в свою очередь входит в информационную войну.
Об этом в эфире 24 Канала сказал военный эксперт Игорь Романенко. Он добавил, что Россия уже не имеет того количества выскоточных ракет, и она их накапливает для более эффективного применения. Впрочем, их количество значительно меньше, по сравнению с предыдущими месяцами, когда оккупанты применяли по 50 – 60 ракет.
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Вражеские атаки
Поскольку россиянам не хватает ракет, они используют в своих атаках еще два вида дронов: камикадзе с баражирующими боеприпасами и ударные БПЛА, отметил военный эксперт. Впрочем, украинские силы ПВО успешно уничтожают большую часть из них и отбивают удары врага.
Высокие показатели мы видим в Киевской области. Но это те ракеты, которые были выпущены из воздушных носителей по направлению к Мурманску. Относительно нанесения ударов с юга "Калибрами" – ракетами морского направления, здесь ситуация хуже и поэтому мы видим последствия, которые недавно имели в Николаеве,
– сказал Романенко.
Он добавил, так как в ближайшее время не предусматривается предоставление Украине истребителей, то их нужно компенсировать увеличением систем ПВО и наращивать такие, которые имеют противоракетные способности, например Patriot.
Игорь Романенко о вражеских ударах россиян: смотреть видео
Обстрел Украины россиянами: последние события
- Оккупанты 27 апреля нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате попаданий боеприпасов и обломков от них пострадали жилые дома, историческая часть города. Возникли пожары. В результате попадания по жилому дому погиб 1 человек и 6 получили ранения.
- 28 апреля россияне ударили ракетами по Умани. Попали в многоэтажный жилой дом. В результате обрушился подъезд и возник пожар. По состоянию на 10 утра 29 апреля известно о 23 погибших. 5 из них – дети. Следователям удалось идентифицировать 22 тела, один человек считается без вести пропавшим.
- В тот же день россияне ударили по Днепру. Погибла 31-летняя женщина и ее 2-летний ребенок. Еще 4 человека получили ранения. Одна из пострадавших получила 40% ожогов тела. Вместе с мужем ее в состоянии средней тяжести доставили в больницу.