Про це в ефірі 24 Каналу сказав військовий експерт Ігор Романенко. Він додав, що Росія вже не має тіє кількості вискоточних ракет, і вона їх накопичує для більш ефективного застосування. Утім, їхня кількість значно менша, порівнюючи з попередніми місяцями, коли окупанти застосовували по 50 – 60 ракет.
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Ворожі атаки
Оскільки росіянам не вистачає ракет, вони використовують у своїх атаках ще й два види дронів: камікадзе з баражуючими боєприпасами та ударні БПлА, відзначив військовий експерт. Утім, українські сили ППО успішно знищують більшу частину з них і відбивають удари ворога.
Високі показники ми бачимо на Київщині. Але це ті ракети, які були випущені з повітряних носіїв з напрямку Мурманська. Щодо нанесення ударів з півдня "Калібрами" – ракетами морського спрямування, тут ситуація гірша і тому ми бачимо наслідки, які нещодавно мали в Миколаєві,
– сказав Романенко.
Він додав, так як найближчим часом не передбачається надання Україні винищувачів, то їх треба компенсувати збільшенням систем ППО і нарощувати такі, що мають протиракетні спроможності, наприклад Patriot.
Ігор Романенко про ворожі удари росіян: дивитись відео
Обстріл України росіянами: останні події
- Окупанти 27 квітня завдали ракетного удару по Миколаєву. В результаті влучань боєприпасів та уламків від них постраждали житлові будинки, історична частина міста. Виникли пожежі. Внаслідок влучання по житловому будинку загинула 1 людина та 6 отримали поранення.
- 28 квітня росіяни вдарили ракетами по Умані. Влучили в багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок цього обвалився під'їзд та виникла пожежа. Станом на 10 ранку 29 квітня відомо про 23 загиблих осіб. 5 з них – діти. Слідчим вдалося ідентифікувати 22 тіла, одна людина вважається безвісти зниклою.
- Того ж дня росіяни вдарили по Дніпру. Загинула 31-річна жінка та її 2-річна дитина. Ще 4 осіб отримали поранення. Одна з постраждалих отримала 40% опіків тіла разом з чоловіком її у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.